Ante los graves hechos registrados en Guadalajara el pasado 22 de febrero, el Gobierno del Perú emitió una alerta de seguridad a los peruanos que visitan y residen en México y expresó su profundo rechazo a los actos de violencia perpetrados en ese país.

A través de la Cancillería, expresó también su solidaridad con el pueblo de México e hizo votos por el pronto restablecimiento de la seguridad y el orden público.

Exhortó a los connacionales a extremar las medidas de precaución y resguardo siguiendo las indicaciones de las autoridades, principalmente quienes residen o se encuentren temporalmente en las zonas de Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

Pidió además a los peruanos mantenerse informados sobre la evolución de la situación de seguridad mediante los canales oficiales y a permanecer alerta ante cualquier información que se publique en las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y del Consulado General del Perú en México.

“Estar atentos ante cualquier posible cambio o cancelación de sus vuelos nacionales e internacionales y bloqueos de carreteras. Evitar desplazamientos y viajes no esenciales a los Estados señalados en este comunicado”, indica Cancillería.

En caso de requerir asistencia, los connacionales pueden tomar contacto con el Consulado General del Perú en México a través de los siguientes medios:

Teléfono: 0052 5544012381

Correo: contacto@consuladodelperu.com.mx

Un autobús incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta al operativo en Jalisco que terminó en la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del CJNG. (Foto de Ulises Ruiz / AFP).

¿Qué pasó en México?

El líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, conocido también como “El Mencho”, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco, al oeste de México, lo que provocó enfrentamientos entre miembros del orden y narcotraficantes, que incluso bloquearon carreteras .

Precisamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida el domingo en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país. Además, unos 30 delincuentes integrantes de esa mafia fueron abatidos.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el funcionario explicó que unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en estados como Jalisco y Michoacán (occidente), a la vez que lamentó que se produjeron “cobardes ataques” que causaron la muerte de “25 militares”.

Según subrayó el secretario de Seguridad, en varias estados se produjeron “reacciones violentas” del crimen organizado como bloqueos, quemas de vehículos o ataques a gasolineras, así como ataques contra las autoridades.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

Cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) incluso canceló el domingo todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, tras la ola de violencia desatada por la muerte de “El Mencho”.

En un comunicado, el GAP precisó que los hechos violentos registrados en varias zonas de Jalisco no impactaron la operación interna ni la seguridad dentro de la terminal aérea, la cual se encuentra bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la suspensión de vuelos obedeció a una decisión de las aerolíneas, puntualizó la nota.

“Por decisión de las líneas aéreas, hoy domingo 22 de febrero de 2026, todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales se encuentran canceladas”, señaló.

Elaborado con información de EFE.