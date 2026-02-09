La Fiscalía General de la República de México confirmó este lunes el hallazgo y la identificación de los cuerpos de cinco de los diez mineros desaparecidos en Sinaloa, noroeste del país, hace más de dos semanas y que trabajaban para la empresa minera canadiense Viszla Silver

“En seguimiento a la investigación iniciada por la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera, en el estado de Sinaloa, la FGR en coordinación con permanente con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, llevó a cabo la identificación de cinco cuerpos localizados en un predio ubicado en la localidad de El Verde, del municipio de la Concordia”, indicó un comunicado.

Los diez trabajadores de la firma canadiense Vizsla Silver fueron secuestrados el pasado 23 de enero en el municipio Concordia, una zona minera de Sinaloa (noroeste), en disputa por organizaciones criminales.

De acuerdo con testimonios de familiares, un comando armado los sacó a la fuerza de un campamento ubicado en la sede del proyecto en el poblado de Pánuco.

Las autoridades desplegaron más de mil efectivos para su búsqueda, en un operativo poco usual. Igualmente poco común resulta el secuestro de un grupo tan numeroso de trabajadores de una empresa internacional.

La Fiscalía General informó el pasado viernes el hallazgo de un cuerpo con “características similares” a la de uno de los mineros y la detención de personas, pero no fue hasta hoy lunes que confirmó la muerte de la mitad de estos empleados privados de la libertad.

Según medios locales, los secuestrados son todos mexicanos, dos del ellos son ingenieros y uno es geólogo.

En un comunicado aparte, la firma canadiense dio a conocer la muerte de sus trabajadores, en base a información que obtuvo de familiares, pero sin precisar cifras y aclaró que se encuentra “a la espera de confirmación por parte de las autoridades mexicanas”.

La AFP solicitó detalles de este caso a la oficina de prensa de la fiscalía, pero no ha obtenido respuesta.

El complejo de la firma canadiense se encuentra en Pánuco, una comunidad de unos cientos de habitantes del municipio de La Concordia.

Según testimonios de pobladores de la zona reunidos por la AFP, desde hace meses se han registrado numerosos secuestros pero que fue este caso el que detonó una reacción de las autoridades.

El estado es sacudido por asesinatos y secuestros cotidianos en el marco de las pugnas internas del cartel de Sinaloa, que dejan más de 1,700 personas asesinadas y casi 2,000 desaparecidos en poco más de un año.

Derrumbe fatal en Congo

Al menos 11 mineros murieron tras un derrumbe ocurrido durante la madrugada del sábado pasado en la mina de Tilwezembe, al sur de la ciudad de Kolwezi, capital de la provincia de Lualaba, en el sur de la República Democrática del Congo (RDC), confirmó a EFE el Servicio de Asistencia y Apoyo a la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (Saemape).

“Se trata de un accidente mortal ocurrido en el sitio minero de Tilwizembe, con un balance provisional de once muertos y seis heridos entre los mineros, que trabajaban de noche y de forma clandestina al pie de un talud en el fondo de la cuenca de la mina, lo que viola las normas de seguridad y los horarios de trabajo reglamentarios vigentes”, declaró a EFE por teléfono el director provincial de Saemape, Georges Nyembo.

Este organismo público achacó el accidente al desprendimiento de una “importante masa” de rocas, y señaló que ya hay equipos especializados desplegados en el lugar para buscar a posibles víctimas enterradas bajo los escombros.

Los once cuerpos recuperados se encuentran actualmente en la morgue del hospital de Lualaba-Mupandja, y todas las actividades de la mina, donde se extrae cobalto y cobre, se encuentran paralizadas, según Saemape.

Las mencionadas cifras difieren de las proporcionadas a EFE por el portavoz de la sociedad civil de Kolwezi, Siméon Tundele, que elevó a 14 el número de víctimas mortales.

“Tenemos un balance provisional de esta tragedia ocurrida el 7 de febrero alrededor de las tres de la madrugada (01:00 GMT). Fue causada por el desprendimiento de rocas sobre los mineros mientras varios de ellos se encontraban excavando”, indicó a EFE por teléfono Tundele.

Todas las víctimas son mineros artesanales “que trabajan por la noche” y hay otros seis heridos, señaló esa misma fuente.

En la RDC, país muy rico en minerales, estos accidentes son frecuentes en las numerosas minas informales que hay en el sur y el este de su territorio; con escasas regulaciones, operadas muchas por milicias y donde las operaciones de rescate son a menudo tortuosas.