El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, exhortó este viernes a actuar con “prudencia” y “sangre fría” frente a los recientes anuncios de aranceles en Estados Unidos. El funcionario confirmó que la próxima semana viajará a Washington con el objetivo de aclarar el alcance de las medidas y salvaguardar los intereses comerciales del país.

“Lo primero que tenemos que hacer es actuar (…) con sangre fría para poder determinar (su impacto y actuación) porque él (Trump) acaba de anunciar hace unos momentos que va a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la corte. Entonces, tenemos que ver cómo va a ser eso”, señaló.

Ebrard explicó que la decisión de la Supreme Court of the United States que anuló los aranceles sustentados en poderes de emergencia coincidió casi de inmediato con un nuevo anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, quien planteó reemplazarlos con otras tarifas.

El secretario indicó que establecerá contacto con sus contrapartes en Estados Unidos y que su visita ya programada la semana entrante le permitirá confirmar “con más precisión” si México “permanece más o menos igual o hay algún cambio”.

Asimismo, recordó que hasta ahora el 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no enfrenta arancele s. Añadió que los gravámenes aplicados a sectores como vehículos, acero y aluminio responden a fundamentos legales distintos a los aranceles “recíprocos”, que —según dijo— concentran la discusión actual.

Trump aplicará aranceles globales del 10% bajo una Sección de la Ley de Comercio de 1974. Foto: SAUL LOEB / AFP.

Defensa comercial e impulso industrial

En paralelo, Ebrard vinculó la defensa comercial con una estrategia de fortalecimiento industrial. Consideró “sustantivo, crítico y esencial” producir en México insumos estratégicos ante un contexto de tensiones geopolíticas y ajustes arancelarios.

“Nos va a dar más independencia”, sostuvo, al destacar la relevancia de los semiconductores para industrias como la automotriz, aeronáutica y electrónica, y su potencial para generar empleos mejor remunerados e innovación tecnológica.

Respecto a la relación bilateral, pidió asumir una postura serena —“modo zen”, dijo— y estimó que el pronóstico para este año es “salir adelante”, dado el alto grado de integración entre ambas economías en el marco de la revisión del T-MEC. Subrayó además que México es actualmente el principal exportador a Estados Unidos y también su mayor comprador.

Por su parte, Trump calificó como “terrible” el fallo del máximo tribunal que invalida los aranceles “recíprocos” y otras tarifas impuestas bajo poderes de emergencia, lo que supone un revés para su agenda económica. En respuesta, anunció la imposición de un nuevo gravamen global del 10% bajo un marco legal distinto y sin requerir la aprobación del Congreso.

