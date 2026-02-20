El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, pidió actuar con “sangre fría” tras los nuevos anuncios arancelarios del presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: EFE/ Isaac Esquivel.
El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, pidió actuar con “sangre fría” tras los nuevos anuncios arancelarios del presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: EFE/ Isaac Esquivel.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, exhortó este viernes a actuar con “prudencia” y “sangre fría” frente a los r. El funcionario confirmó que la próxima semana viajará a Washington con el objetivo de aclarar el alcance de las medidas y salvaguardar los intereses comerciales del país.

“Lo primero que tenemos que hacer es actuar (…) con sangre fría para poder determinar (su impacto y actuación) porque él (Trump) acaba de anunciar hace unos momentos que va a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la corte. Entonces, tenemos que ver cómo va a ser eso”, señaló.

Ebrard explicó que la coincidió casi de inmediato con un nuevo anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, quien planteó reemplazarlos con otras tarifas.

LEA TAMBIÉN: Corte Suprema de EEUU asesta golpe a Trump y anula su política arancelaria

El secretario indicó que establecerá contacto con sus contrapartes en Estados Unidos y que su visita ya programada la semana entrante le permitirá confirmar “con más precisión” si México “permanece más o menos igual o hay algún cambio”.

Asimismo, recordó que hasta ahora el 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no enfrenta aranceles. Añadió que los gravámenes aplicados a sectores como vehículos, acero y aluminio responden a fundamentos legales distintos a los aranceles “recíprocos”, que —según dijo— concentran la discusión actual.

Trump aplicará aranceles globales del 10% bajo una Sección de la Ley de Comercio de 1974. Foto: SAUL LOEB / AFP.
Trump aplicará aranceles globales del 10% bajo una Sección de la Ley de Comercio de 1974. Foto: SAUL LOEB / AFP.

Defensa comercial e impulso industrial

En paralelo, Ebrard vinculó la defensa comercial con una estrategia de fortalecimiento industrial. Consideró “sustantivo, crítico y esencial” producir en México insumos estratégicos ante un contexto de tensiones geopolíticas y ajustes arancelarios.

“Nos va a dar más independencia”, sostuvo, al destacar la relevancia de los semiconductores para industrias como la automotriz, aeronáutica y electrónica, y su potencial para generar empleos mejor remunerados e innovación tecnológica.

LEA TAMBIÉN: Déficit comercial de EE.UU. baja en 2025, pero el de bienes marca récord

Respecto a la relación bilateral, pidió asumir una postura serena —“modo zen”, dijo— y estimó que el pronóstico para este año es “salir adelante”, dado el alto grado de integración entre ambas economías en el marco de la revisión del T-MEC. Subrayó además que México es actualmente el principal exportador a Estados Unidos y también su mayor comprador.

Por su parte, calificó como “terrible” el fallo del máximo tribunal que invalida los aranceles “recíprocos” y otras tarifas impuestas bajo poderes de emergencia, lo que supone un revés para su agenda económica. En respuesta, anunció la imposición de un nuevo gravamen global del 10% bajo un marco legal distinto y sin requerir la aprobación del Congreso.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Trump aplicará aranceles globales del 10% bajo una Sección de la Ley de Comercio de 1974
Corte Suprema de EEUU asesta golpe a Trump y anula su política arancelaria
Presidenta del BCE advierte de que el orden mundial está en peligro porque EE.UU. duda de él

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.