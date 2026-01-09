El mandatario Donald Trump afirmó que Estados Unidos se prepara para lanzar “ataques en tierra” contra los cárteles del narcotráfico, a los que acusa de “estar dirigiendo México”. Durante una entrevista con Fox News, el líder republicano volvió a impulsar una propuesta que combina seguridad nacional, combate a las drogas y acción militar, en un contexto marcado también por una reciente operación estadounidense en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro. Sus palabras provocaron críticas y rechazo, especialmente desde el Gobierno mexicano, aunque Trump mantiene su postura de mano dura frente al tráfico de estupefacientes. Estas son algunas de sus declaraciones más relevantes sobre los cárteles y México.

Las frases de Trump sobre ataques terrestres contra cárteles en México

Estas declaraciones de Donald Trump a Fox News marcan un giro contundente en la política exterior de EE.UU. hacia México:

“Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles”.

“Los carteles están dirigiendo México”.

“Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país [México]”.

”Los carteles están dirigiendo [México] y están matando a 250 mil o 300 mil personas en nuestro país cada año”.

Según Donald Trump, EE.UU. debe actuar con firmeza ante la violencia que, en su opinión, se origina en México. | Crédito: Crédito ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

“Está preocupada [...] tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México” , dijo Trump el pasado domingo sobre su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.

, dijo Trump el pasado domingo sobre su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum. “Hay que hacer algo con México. Tiene que organizarse, porque se están filtrando [los estupefacientes] desde ese país” , señaló Trump tras la operación militar para apresar a Nicolás Maduro.

, señaló Trump tras la operación militar para apresar a Nicolás Maduro. “Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México”, aseguró el presidente de EE.UU. un día después del operativo en Venezuela.

México busca mejorar la comunicación con EE.UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum buscó bajar la tensión y recomponer el tono con Washington tras las recientes declaraciones de Trump. En su conferencia matutina de este viernes, informó que pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente tomar acciones inmediatas para fortalecer la comunicación con el Gobierno de EE.UU., dejando claro que su prioridad es mantener un canal directo y fluido entre ambas administraciones.

Según explicó, la instrucción es establecer contacto con el secretario de Estado y, si la situación lo amerita, hablar directamente con el propio Trump para reforzar la coordinación bilateral.

Claudia Sheinbaum afirmó que México es un país soberano y que, ante los dichos de Donald Trump, EE.UU. debe priorizar la cooperación y el diálogo. | Crédito: Alfredo ESTRELLA / AFP

Sheinbaum se dijo sorprendida por los comentarios del expresidente estadounidense, especialmente porque, recordó, en días recientes funcionarios de EE.UU. habían reconocido públicamente la cooperación en materia de seguridad con México.

Incluso citó declaraciones del secretario Marco Rubio, quien destacó la buena coordinación entre ambos países. La mandataria subrayó que existen mecanismos formales de trabajo conjunto, como los acuerdos de vigilancia marítima, y recalcó que su Gobierno apuesta por el diálogo y la cooperación institucional, no por confrontaciones públicas.