La comparecencia de Nicolás Maduro ante una corte federal de Manhattan, en Nueva York, captó miradas no solo por la relevancia política y judicial del proceso, sino también por un episodio de fuerte tensión que quebró las normas dentro de la sala. Cuando la audiencia ya llegaba a su fin y el juez Alvin Hellerstein se disponía a cerrarla, un grito sorpresivo rompió la calma. Un ciudadano venezolano, visiblemente alterado, se puso de pie y confrontó directamente al líder del chavismo, tildándolo de “criminal” ante todos los presentes. La escena generó impacto inmediato entre autoridades y asistentes, y podría influir en cómo se desarrollen las próximas audiencias.

¿Quién es el venezolano que le gritó a Nicolás Maduro?

El protagonista de este hecho es Pedro Rojas, un venezolano que reside en Estados Unidos desde 2019 y que fue preso político en Venezuela. Rojas estuvo detenido durante cuatro meses bajo cargos de conspiración y ataque al centinela, una experiencia que marcó su vida y que, según él mismo relató, fue determinante para reaccionar al ver a Maduro ante un tribunal federal.

Al finalizar la audiencia, Rojas rompió las reglas impuestas por el servicio de Marshalls, encargados de la seguridad y del orden en este tipo de procedimientos judiciales, y se dirigió directamente a Maduro para increparlo.

En la corte, Nicolás Maduro respondió calificándose como “presidente constitucional” y “prisionero de guerra”. | Crédito: Jane ROSENBERG / AFP

Alejandro Rincón, reportero que estuvo presente en la sala, explicó que antes de iniciar la sesión las normas fueron claras y estrictas. “La única autoridad que puede hablar es el juez. Además se pide siempre al público que guarde compostura, no tiene que haber desorden en la sala”, contó en declaraciones a Blu Radio.

Sin embargo, al cierre de la audiencia, primero se escucharon gritos desde el público calificando a Maduro de ilegítimo y señalando que pagaría por sus crímenes. Luego fue cuando Pedro Rojas se levantó de su silla, cometiendo, según explicó Rincón, un acto ilegal al intervenir directamente.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, son traslados al tribunal federal en Nueva York el pasado lunes. | Crédito: EFE/ Stringer

De acuerdo con el relato del periodista, no hubo un careo entre Rojas y Maduro. Tras el incidente, los Marshalls intervinieron de inmediato, le indicaron a Rojas que había violado las normas y procedieron a retirarlo de la sala. Aun así, el momento quedó registrado como uno de los episodios más tensos de la jornada, justo después de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararan no culpables.

Rojas, en declaraciones a Univision 34 Atlanta, explicó qué lo llevó a actuar de esa manera. “Lo que me salió decirle es que eres un criminal y vas a pagar por todo el daño que les has hecho al pueblo venezolano”, afirmó.

Para él, presenciar cómo a Maduro se le otorgaba un juicio justo en EE.UU. fue una mezcla de indignación y esperanza. “A mí lo que me pasaba es que a él le están dando un juicio justo, esto es justicia de verdad. Qué indignación ver cómo se declaraba inocente, pero también pensar: wow, esto es justicia realmente”, señaló, describiendo el momento como un “sueño hecho realidad” para muchos venezolanos.

Pedro Rojas, ex preso político venezolano, rompió el protocolo en la corte de Manhattan al increpar directamente a Nicolás Maduro. | Crédito: Facebook Pedro Rojas

El propio Rojas relató que sintió que debía alzar la voz en nombre de quienes han sufrido las consecuencias del régimen chavista. “Fui una voz, fui alguien que Dios puso ahí en nombre de Venezuela, en nombre de los que tanto hemos luchado y sufrido”, dijo.

Añadió que ver a Maduro ante un tribunal federal de EE.UU. fue algo histórico y profundamente simbólico para él, al punto de sentir que alguien tenía que decirle, en ese contexto, lo que nunca antes se le había dicho.

Sobre la captura y el proceso judicial contra Maduro, Rojas sostuvo que esto representa una posibilidad de justicia y de cambio. Según sus palabras, en Venezuela no existe una guerra distinta a la que, desde hace más de dos décadas, se libra contra el propio pueblo, y calificó lo ocurrido como la extracción de “un criminal” con cargos de narcotráfico en EE.UU.

¿Qué sucederá tras el incidente?

El incidente, sin embargo, podría traer consecuencias inmediatas. Rincón advirtió que es altamente probable que el juez Hellerstein decida restringir el acceso del público a futuras audiencias de Nicolás Maduro. De ser así, este tipo de actos de indisciplina dentro de la sala podrían afectar no solo la presencia de ciudadanos, sino también la cobertura y el seguimiento periodístico de un proceso judicial que ya concentra la atención internacional.