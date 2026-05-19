La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) efectuará el segundo pago correspondiente al mes el próximo miércoles 20, representando un soporte económico clave para miles de ciudadanos. Los detalles sobre quiénes están incluidos en este depósito y cómo verificar los fondos te los detallaré a continuación.

Quizás estés preguntándote si realmente este miércoles 20 se realizará este segundo depósito. Si nos basamos al Calendario de Pagos de Prestaciones de la Seguridad Social para este año , señala que la entrega de los recursos a los beneficiarios se ejecutará en dicha fecha.

Debes tener en cuenta que la SSA efectúa sus pagos todos los miércoles de cada mes; eso sí, en ciertas ocasiones el día puede variar, específicamente aquellos que están afiliados al Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) .

El calendario de la SSA especifica que, habitualmente, se efectúan los pagos los miércoles de cada mes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Quiénes recibirán su pago este miércoles 20 de mayo por parte de la SSA

De acuerdo al calendario de la SSA, los beneficiarios cuya fecha de nacimiento se ubique entre los días 11 y 20 de cualquier mes tendrán disponible su pago correspondiente en la fecha indicada.

Para que tengas una mejor comprensión, los días de pago se asignan según el día de nacimiento del beneficiado: quienes nacieron del 1 al 10 perciben su depósito el segundo miércoles del mes , mientras que los nacidos entre el 11 y el 20 lo reciben el tercer miércoles , y aquellos con fecha posterior al 20, el cuarto miércoles .

En caso recibiste o te hayas afiliado al Seguro Social antes de mayo de 1997, recibes tu pago el tercer día de cada mes ; no obstante, si dicha fecha coincide con un fin de semana o un día festivo, puede variar. Por eso es importante que verifiques el calendario de la SSA.

Los beneficiarios que nacieron entre el 11 y el 20 de sus mes de nacimiento accederán a este nuevo pago. (Crédito: Pexels)

La SSA enfrenta un déficit

El saldo negativo de Seguro Social para el año 2034 ha permitido que distintos sectores tomen acciones y planteen alternativas para rescatar el programa. Se estima que, si el Congreso no interviene, los beneficiarios retirados sufrirán un recorte del 28% de sus pagos cada mes, así lo explicó la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés) .