Este mes arrancan los depósitos del Seguro Social en Estados Unidos, con pagos programados según la fecha de nacimiento de cada beneficiario (Foto: Freepik)
Este mes arrancan los depósitos del Seguro Social en Estados Unidos, con pagos programados según la fecha de nacimiento de cada beneficiario (Foto: Freepik)
Redacción Mix
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Los pagos del Seguro Social de mayo ya tienen fecha de inicio y comenzarán a entregarse este miércoles 13. Como cada mes, recibirán su dinero según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social, por lo que vale la pena revisar qué día te corresponde para saber cuándo podrás ver el depósito en tu cuenta.

FECHAS EXACTAS DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL DE MAYO

, y el día que te toca depende de tu fecha de nacimiento. En el caso de mayo, los abonos comienzan el 13, pero ¿a quiénes les corresponde exactamente y cómo sigue el calendario?

FECHA DE MAYO¿A QUIÉNES LES PAGAN?ESTADO
Miércoles 13 de mayoA quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mesPendiente
Miércoles 20 de mayoA quienes nacieron entre el día 11 y el 20 del mesPendiente
Miércoles 27 de mayoA quienes nacieron entre el día 11 y el 31 del mesPendiente

Vale la pena recordar que quienes reciben beneficios del Seguro Social junto con el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), así como las personas que se jubilaron antes de mayo de 1997, ya deberían haber recibido el depósito en sus cuentas. Esto ocurre porque, en esos casos, el SSI se paga el día 1 de cada mes y el Seguro Social se deposita el día 3.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026?

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

  • 10 de junio
  • 8 de julio
  • 12 de agosto
  • 9 de septiembre
  • 14 de octubre
  • 10 de noviembre
  • 9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

  • 17 de junio
  • 15 de julio
  • 19 de agosto
  • 16 de septiembre
  • 21 de octubre
  • 18 de noviembre
  • 16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

  • 24 de junio
  • 22 de julio
  • 26 de agosto
  • 23 de septiembre
  • 28 de octubre
  • 25 de noviembre
  • 23 de diciembre

¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

  • 1 de junio
  • 1 de julio
  • 1 de septiembre
  • 1 de octubre
  • 1 de diciembre
La Administración del Seguro Social se encarga de pagar la pensión a los jubilados en Estados Unidos (Foto: Pexels)
La Administración del Seguro Social se encarga de pagar la pensión a los jubilados en Estados Unidos (Foto: Pexels)

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA

  • Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.
  • Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.
  • Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

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