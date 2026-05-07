En un contexto en el que muchas familias en Estados Unidos enfrentan dificultades económicas, mayo trae una noticia alentadora: a lo largo del mes se entregarán tres pagos que pueden ayudar a reducir la carga en el bolsillo. Algunas personas solo recibirán uno, mientras que otras podrían cobrar los tres con pocos días de diferencia, lo que supone un apoyo importante para hacer frente a gastos de renta, comida y servicios básicos. En las siguientes líneas te explicamos de qué beneficios se trata y qué condiciones debes cumplir para poder obtenerlos.

¿CUÁLES SON LOS 3 CHEQUES QUE LLEGAN EN MAYO Y LOS REQUISITOS QUE DEBES CUMPLIR?

A continuación, te detallamos cada uno de los cheques que llegan este quinto mes del año y las condiciones que debes cumplir para ser uno de los beneficiarios.

1. BENEFICIOS ESTATALES ACTIVAN CHEQUES EXTRAORDINARIOS

EN CALIFORNIA : el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (CalEITC) puede entregar hasta US$3,756 a trabajadores con ingresos bajos. Ese monto puede ser mayor si se suman otros apoyos, como créditos por hijos o ayudas especiales para jóvenes que han estado en cuidado temporal.

Para acceder al CalEITC en la temporada de impuestos que se presenta en mayo de 2026 (respecto al año tributario 2025), debes cumplir los siguientes requisitos básicos durante el año tributario:

Tener al menos 18 años o tener un hijo que califique.

Haber tenido ingreso del trabajo de al menos 1 dólar y no más de US$32,900 al año.

Contar con un Número de Seguro Social válido o un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) para ti, tu cónyuge/pareja registrada y cualquier hijo que reclames.

Haber vivido en California más de la mitad del año tributario.

No poder ser reclamado como hijo calificado ni como dependiente de otra persona (salvo que tú mismo tengas un hijo que califica), precisa Franchise Tax Board.

Además, es obligatorio presentar la declaración de impuestos estatal de California e incluir el formulario FTB 3514 SP para reclamar el crédito, aunque tus ingresos sean bajos y normalmente no estés obligado a declarar.

EN NUEVA JERSEY : sigue vigente el programa ANCHOR, que ofrece apoyo tanto a dueños de vivienda como a quienes alquilan. Los propietarios pueden obtener entre US$1,250 y US$1,750, mientras que los inquilinos pueden recibir alrededor de US$450. En ciertos casos, las personas mayores califican para cantidades más altas.

Requisitos básicos este año

Debes ser residente de Nueva Jersey y haber tenido tu residencia principal en el estado al 1 de octubre de 2025 (es la fecha de referencia de esta ronda actual), señala el sitio web oficial del estado de NJ.

Tu vivienda debe ser tu hogar principal, ya sea como propietario o inquilino; es decir, donde realmente vives, no una casa de vacaciones ni propiedad de inversión.

Debes cumplir con los límites de ingresos brutos del estado: propietarios (ingreso bruto de Nueva Jersey no mayor a US$250,000) e inquilinos (ingreso bruto no mayor a US$150,000).

Requisitos específicos para propietarios

Ser dueño y habitar la vivienda en Nueva Jersey como residencia principal al 1 de octubre de 2025.

Haber pagado el impuesto a la propiedad correspondiente a esa vivienda en el año de referencia (2025 para la ronda actual).

Presentar la solicitud (en línea o en papel) usando el formulario que indica la División de Tributación, respetando la fecha límite de este ciclo (la página oficial indica que el plazo para esta ronda es el 2 de noviembre de 2026), detalla NJ.gov.

Requisitos para inquilinos

Haber vivido como inquilino en Nueva Jersey, en tu residencia principal, al 1 de octubre de 2025.

No vivir en vivienda exenta de impuestos a la propiedad (por ejemplo, ciertos complejos estatales, universitarios u organizaciones sin fines de lucro que están exentas).

Cumplir el límite de ingresos de hasta US$150,000 y presentar la solicitud dentro del plazo que fija el estado.

Adultos mayores y personas con discapacidad

Personas mayores de 65 años y algunos beneficiarios de Seguro Social por discapacidad pueden combinar ANCHOR con otros programas de alivio al impuesto a la propiedad (como Senior Freeze o Stay NJ), siempre que cumplan las condiciones de cada uno.

EN PENSILVANIA : el programa de devolución por impuestos a la propiedad o al alquiler otorga pagos que van aproximadamente de US$380 a US$1,000, con aumentos en ciertos casos especiales.

Como este mes de mayo de 2026 está abierta la solicitud del programa de Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad/Alquiler (PTRR) de Pensilvania, los requisitos clave son:

Personas de 65 años o más.

Viudas o viudos de 50 años o más.

Personas con discapacidad de 18 años o más (según definición del Seguro Social u otra certificación aceptada).

El ingreso anual del hogar no debe superar US$48,110 para el período actual de reembolsos (impuestos a la propiedad o alquiler pagados en 2025).

Se permite excluir aproximadamente la mitad del ingreso de Seguro Social al calcular el ingreso para el programa, según el folleto oficial PA-1000.

Debes ser propietario que paga impuesto a la propiedad sobre su vivienda principal en Pensilvania o inquilino que paga alquiler sobre una vivienda en el estado.

Los pagos de impuestos a la propiedad o alquiler deben corresponder al año 2025, ya que el reembolso de este ciclo cubre ese año fiscal.

Debes ser residente de Pensilvania y haber vivido en la propiedad o alquiler por el que reclamas el reembolso.

EN VIRGINIA : contempla cheques de estímulo de hasta US$400 para contribuyentes que presenten declaraciones conjuntas. No son un “nuevo estímulo” clásico, sino un reembolso tributario estatal ligado a la declaración de impuestos.

Requisitos básicos que deben cumplir las personas para acceder al cheque son:

Haber presentado una declaración de impuestos estatal de Virginia para el año fiscal anterior (2025), dentro del plazo que fijó el estado, que para el último ciclo fue el 3 de noviembre de 2025; para mayo de 2026 el requisito es haber declarado a tiempo ese año.

Ser residente de Virginia y haber tenido una obligación tributaria estatal; es decir, haber pagado algo de impuesto sobre la renta estatal. El reembolso se calcula en función de ese impuesto pagado.

No estar totalmente exento del impuesto estatal ni haber tenido cero impuesto a la renta luego de créditos; en esos casos no habría monto que devolver.

EN GEORGIA : se ofrece una devolución ligada al excedente del presupuesto estatal, en lugar de un cheque de estímulo tradicional. En esta ronda, las parejas que presentan la declaración de impuestos en conjunto podrían recibir hasta 500 dólares, mientras que las personas solteras y los jefes de hogar acceden a montos algo menores, según lo que hayan pagado en impuestos y su categoría tributaria.

La devolución ligada al excedente presupuestario de este año llega como un reembolso especial de impuestos estatales basado en la Ley HB 1000. Los requisitos para acceder son:

Haber presentado la declaración de impuestos estatales de Georgia para los años fiscales 2024 y 2025, antes de la fecha límite del 15 de abril de 2025 (o hasta el 15 de octubre de 2025 si pediste prórroga).

Haber tenido una obligación tributaria estatal en 2024; es decir, que tuvieras algún impuesto estatal sobre la renta por pagar (el reembolso se calcula sobre ese impuesto).

Ser contribuyente que declara en Georgia; también pueden calificar quienes presentaron declaración solo por parte del año o como no residentes, pero recibirán un monto proporcional, no el máximo.

California, Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia y Georgia activan beneficios especiales que se suman al Seguro Social y a TANF, según la situación de cada contribuyente (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

2. TANF SE MANTIENE COMO UN APOYO MENSUAL CLAVE

El programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) sigue siendo un respaldo importante para los hogares con pocos recursos. A diferencia de otros apoyos que llegan en un solo cheque, éste entrega ayuda en pagos mensuales pensados para cubrir gastos básicos como renta, comida y servicios. El monto cambia según el estado y cuántas personas vivan en el hogar. En Texas, por ejemplo, los beneficios van aproximadamente de 154 a 528 dólares al mes, mientras que en Georgia el promedio es de unos 256 dólares mensuales y se otorga solo por un tiempo limitado.

En casi todos los estados, para calificar a TANF se pide que:

Sea una familia con hijos menores de 18 años (puede ser padre, madre, tutor o pariente a cargo del menor).

Tengan ingresos y recursos muy bajos, por debajo de los límites que marca cada estado para considerar que la familia está en necesidad, indica el sitio web de USA.gov en español.

Vivan en el estado donde hacen la solicitud (no puedes pedir TANF de otro estado).

Al menos uno de los adultos participe en actividades de trabajo, como empleo, búsqueda de empleo, capacitación laboral o estudios aprobados por el programa.

Además, muchos estados piden que los adultos que reciben TANF:

Participen en entrenamiento laboral o búsqueda activa de trabajo.

Cumplan con las normas de manutención infantil (cooperar para establecer o cobrar child support, si aplica).

No renuncien voluntariamente a su empleo sin una causa justificada.

No consuman drogas ni alcohol de manera que afecte el cumplimiento del plan de trabajo, y en algunos casos aceptar pruebas o tratamiento.

Aseguren que los hijos estén vacunados y asistan regularmente a la escuela.

En algunos estados, tomar cursos de educación para padres.

Cheques de hasta miles de dólares en mayo: así reparten el Seguro Social, TANF y las ayudas estatales (Foto: Freepik)

3. PAGOS DEL SEGURO SOCIAL DE MAYO

En mayo, la Administración del Seguro Social mantiene su calendario habitual de depósitos, organizando los pagos según la fecha de nacimiento de cada beneficiario. El primer giro del mes se realizó el 1 de mayo y estuvo destinado a quienes cobran el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), además de los jubilados que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 o que combinan SSI y jubilación. Luego, los pagos mensuales regulares se reparten en tres miércoles: el 13 de mayo para quienes nacieron entre el 1 y el 10; el 20 de mayo para los nacidos del 11 al 20; y el 27 de mayo para quienes cumplen años entre el 21 y el 31.

Requisitos básicos para jubilación

Haber trabajado y cotizado lo suficiente al Seguro Social: normalmente se necesitan 40 créditos (equivalente a unos 10 años de trabajo a tiempo completo).

Tener al menos 62 años si quieres jubilarte de forma anticipada (con cheque reducido) o esperar hasta tu edad plena de jubilación (entre 66 y 67 años según tu año de nacimiento) para recibir el monto completo.

Contar con un número de Seguro Social válido y haber declarado tus ingresos al IRS durante tus años de trabajo.

Requisitos para SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad)

Tener 65 años o más, o una discapacidad que cumpla la definición del Seguro Social, o ser una persona ciega, sin importar la edad.

Tener ingresos y recursos muy limitados (el programa está dirigido a personas de bajos recursos, no basta solo con la edad o la discapacidad).

Ser ciudadano estadounidense o cumplir ciertas condiciones como inmigrante calificado y residir en Estados Unidos.

Requisitos para beneficios por incapacidad (SSDI)

Haber trabajado y cotizado un número suficiente de años recientes antes de volverte incapacitado (varía según la edad).

Tener una condición médica grave que te impida trabajar y que se espera dure al menos un año o cause la muerte.

Requisitos para beneficios de sobreviviente