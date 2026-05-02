Retrasar el momento en que reclamas tus beneficios del Seguro Social puede convertirse en un aumento importante y definitivo en el monto que recibes cada mes, aunque muchas personas no tienen claro cómo se logra ese incremento ni de cuánto podría ser. En los siguientes párrafos te contamos cómo funciona la jubilación tardía, cuánto puede subir tu pago según la edad en que lo solicites y qué aspectos debes evaluar antes de decidir si te conviene esperar para retirarte.

La jubilación del Seguro Social permite a los trabajadores elegibles recibir beneficios mensuales al cumplir ciertos requisitos de edad y cotizaciones (Foto: Freepik) (Foto: Freepik)

¿DE QUÉ FORMA INCREMENTAR TUS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL CON LA JUBILACIÓN TARDÍA?

Puedes incrementar tus pagos del Seguro Social retrasando el momento en que solicitas tus beneficios porque el programa premia la jubilación tardía con un porcentaje extra permanente en tu cheque mensual. A continuación, lo que debes saber para no afectar tus pagos del seguro.

1. Entender la edad plena de jubilación (FRA)

Cada persona tiene una edad plena de jubilación (normalmente entre 66 y 67 años, según el año de nacimiento. A esa edad recibes el 100% de tu beneficio calculado.

Si reclamas antes (por ejemplo, a los 62), tu pago se reduce de forma permanente; si reclamas después, se incrementa de manera permanente.

Si quieres conocer con precisión tu edad plena de jubilación, la Administración del Seguro Social tiene una herramienta que la calcula en función de tu fecha de nacimiento. Haz clic aquí para consultarla.

2. Retrasar la solicitud para ganar créditos

Por cada mes que retrasas tus beneficios después de tu edad plena y hasta los 70 años, el Seguro Social te otorga créditos por jubilación aplazada. En la práctica, esto equivale a alrededor de un 8% más por cada año que esperas desde la FRA hasta los 70.

Por ejemplo: si tu edad plena de jubilación es 67 y decides reclamar a los 70, puedes recibir aproximadamente un 24% adicional en tu pago mensual de por vida.

3. Claves para aprovechar la jubilación tardía

Mientras retrasas el Seguro Social, así no necesitas el beneficio inmediatamente, lo mejor es seguir trabajando o usando otros ingresos (ahorros, pensión, trabajo parcial) para cubrir tus gastos.

No esperes más de los 70: después de esa edad ya no se acumulan créditos adicionales, así que no tiene sentido seguir postergando.

Considera que una prestación más alta también puede significar un beneficio de sobreviviente mayor para tu cónyuge si tú falleces primero.

4. ¿Cuándo conviene retrasar?

Retrasar suele ser buena idea si:

Tienes buena salud y esperas vivir muchos años.

No necesitas el dinero del Seguro Social de inmediato.

Quieres maximizar el beneficio futuro para ti y, potencialmente, para tu cónyuge.

Por lo tanto, no conviene una jubilación tardía si necesitas el ingreso ya, tu salud es frágil o tienes expectativas de vida más cortas.