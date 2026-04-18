Para quienes dependen del Seguro Social en Estados Unidos, cada ajuste anual pesa mucho más que una simple cifra en un documento: puede ser la diferencia entre llegar con calma a fin de mes o tener que empezar a recortar en renta, medicinas, comida y servicios básicos, algo que muchas familias latinas conocen de cerca. La nueva previsión del COLA para 2027, que en teoría transmite cierta estabilidad, ha encendido nuevamente las alarmas porque, en el fondo, la pregunta sigue siendo la misma: si ese aumento alcanzará para seguirle el paso al costo de vida real, especialmente en ciudades donde todo está por las nubes, como Nueva York, Miami o Los Ángeles, y en comunidades hispanas de estados como Texas y Florida.

¿QUÉ DICE LA NUEVA PREVISIÓN DEL COLA 2027?

La organización The Senior Citizens League estima que el COLA para 2027 será de 2.8%, el mismo incremento proyectado para 2026. La estimación se basa en el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos, conocido como CPI-W, que sirve como referencia para medir la inflación

Para que tengas una idea más clara, este sería el impacto promedio:

Concepto Monto actual Con COLA 2.8% Beneficio promedio mensual US$2,024.77 US$2,081.46 Incremento estimado — + US$56.6

A primera vista, la cifra parece positiva. Pero el problema empieza cuando se compara con lo que realmente sube en la vida cotidiana.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos se encarga de realizar los pagos mensuales a los jubilados (Foto: AFP)

EL PROBLEMA: ESTABILIDAD NO SIEMPRE SIGNIFICA ALIVIO

Que el COLA se mantenga en el mismo nivel no necesariamente es una buena noticia para quienes ya viven con el presupuesto justo. Shannon Benton, de TSCL, ha insistido en que muchos jubilados arrastran años de presión económica, con menos margen para absorber aumentos inesperados en vivienda, salud o alimentos.

Si se mira con más contexto:

Los hogares de adultos mayores suelen tener alrededor de 58% del ingreso de personas en edad laboral.

Gastan una parte importante en salud, vivienda y medicamentos.

Tienen menos capacidad para responder a subidas en alquiler, energía o seguros médicos.

El punto clave es este: el COLA sigue la inflación general, pero no siempre refleja lo que más pesa en el bolsillo de un jubilado.

LOS GASTOS QUE MÁS PRESIONAN

Aunque la inflación general se haya moderado en algunos periodos, hay costos que siguen golpeando fuerte, sobre todo en zonas urbanas con alquileres altos y servicios más caros.

Los gastos que más presionan son:

Vivienda, especialmente alquileres.

Servicios básicos, como electricidad y gas.

Atención médica y copagos.

Alimentos y productos esenciales del supermercado.

Especialistas como Alex Beene han explicado que un ajuste puede verse razonable “en papel”, pero no necesariamente en la práctica, cuando los gastos reales avanzan más rápido que los ingresos.

¿SE ESTÁ PERDIENDO PODER ADQUISITIVO?

Ese es uno de los puntos más delicados de esta discusión. Cuando el aumento del COLA no alcanza para compensar el alza real de los gastos, el dinero empieza a rendir menos. En otras palabras, aunque el beneficio suba, la capacidad de compra puede seguir cayendo.

En términos simples:

Si tus gastos suben más rápido que tu ingreso.

Aunque recibas un aumento.

Puedes terminar comprando menos que antes.

UN SISTEMA CADA VEZ MÁS CUESTIONADO

El debate sobre cómo se calcula el COLA no es nuevo. Una de las críticas más repetidas es que el CPI-W no representa del todo los hábitos de consumo de los adultos mayores.

Por ejemplo:

Gasto Peso real en jubilados Peso en el CPI-W Atención médica Alto Menor Vivienda Alto Moderado Transporte Menor Más alto

Esa diferencia deja en evidencia una desconexión entre el ajuste oficial y la realidad que enfrentan muchos retirados, incluidos miles de hispanos que dependen del Seguro Social como principal fuente de ingreso.

EL PROBLEMA DE FONDO: EL FUTURO DEL SISTEMA

Más allá del COLA, hay una preocupación mayor: la sostenibilidad del propio Seguro Social. Las proyecciones actuales apuntan a que el fondo podría enfrentar serios problemas hacia 2032 si no hay cambios estructurales.

En ese escenario, se ha advertido sobre una posible reducción de alrededor de 24% en los beneficios.

Organizaciones como el Committee for a Responsible Federal Budget han propuesto medidas como limitar beneficios para ingresos más altos, pero esas ideas suelen generar resistencia política y social.

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LOS JUBILADOS AHORA?

Aunque la cifra oficial del COLA 2027 no se confirmará hasta octubre por la Social Security Administration, estas proyecciones ya ayudan a anticipar el panorama.

Si lo resumimos en puntos claros:

El sistema sigue ajustándose, pero no necesariamente al ritmo de la inflación que sienten los jubilados.

Los aumentos proyectados podrían no cubrir gastos esenciales.

El debate ya no es solo cuánto sube el COLA, sino si ese aumento realmente alcanza.

En barrios latinos de ciudades como Chicago, Houston o Miami, esta conversación no es abstracta: se siente cuando toca pagar el alquiler, comprar medicina o hacer el mercado con una sola pensión.

Al final, el COLA sigue siendo una herramienta importante, pero cada vez más jubilados se preguntan si todavía cumple su función principal: proteger el poder de compra. Y esa es, precisamente, la discusión que viene ganando fuerza de cara a 2027.