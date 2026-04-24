En numerosos hogares de Estados Unidos, el pago mensual del Seguro Social se ha convertido prácticamente en su único sustento. Dado que ese ingreso resulta indispensable para afrontar la renta, los servicios básicos, la comida y los medicamentos, millones de beneficiarios prestan mucha atención al cronograma oficial de la Administración del Seguro Social (SSA). Ahora que las transferencias correspondientes a abril finalizaron el miércoles 22, en esta nota te contamos cuáles son las fechas restantes del año, para que puedas vigilar tu cuenta bancaria o la llegada del cheque, confirmar que tu información de depósito directo esté correcta y contactar a la SSA si notas algún problema.

Aquí te detallamos las fechas exactas de cada depósito que queda en el año (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

ASÍ QUEDA EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social de los meses que quedan de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios; por tanto, se dividió en tres grandes grupos:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

13 de mayo

10 de junio

8 de julio

12 de agosto

9 de septiembre

14 de octubre

10 de noviembre

9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

20 de mayo

17 de junio

15 de julio

19 de agosto

16 de septiembre

21 de octubre

18 de noviembre

16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

27 de mayo

24 de junio

22 de julio

26 de agosto

23 de septiembre

28 de octubre

25 de noviembre

23 de diciembre

¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

1 de mayo

1 de junio

1 de julio

1 de septiembre

1 de octubre

1 de diciembre

Mientras el ajuste por costo de vida (COLA) del 2.8% elevó ligeramente los montos mensuales en 2026, la preocupación de muchos beneficiarios sigue siendo la misma: que el pago llegue puntualmente (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA EN LA FECHA INDICADA, ¿QUÉ HAGO?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL RECIBEN MÁS POR INCREMENTO DEL COLA EN 2.8%

Para este 2026, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social es del 2.8%, lo que se traduce en un incremento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071.

En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente, con este aumento, sería de aproximadamente US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subiría en US$44.

Vale precisar que este aumento para 2026 es mayor que el COLA del 2,5% que recibieron los beneficiarios este 2025, pero mucho menor que el de los años anteriores.