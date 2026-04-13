Conoce todos los detalles sobre este nuevo pago del Seguro Social que se realizará este 1 de mayo. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Conoce todos los detalles sobre este nuevo pago del Seguro Social que se realizará este 1 de mayo. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Marcelo López Chavez
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Los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) del recibirán un nuevo desembolso de $994 el próximo 1 de mayo, un pago que busca ofrecer alivio financiero a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos. Eso sí, no todos los inscritos al sistema califican para este monto, por lo que es clave que verifiques si formas parte de la lista de seleccionados.

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Habitualmente, el apoyo económico por parte del Seguro Social se entrega el primer día de cada mes. Para mayo, los beneficiarios individuales podrían recibir dicho monto; eso sí, esta cantidad puede variar dependiente de la situación del beneficiario.

Por ejemplo, se puede otorgar hasta $1,491 a las parejas que presenten solicitudes en conjunto; mientras que las personas dedicadas al cuidado esencial de los beneficiarios pueden percibir una ayuda de hasta $498.

Este pago de $994 forma parte del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). (Crédito: AP)
Este pago de $994 forma parte del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). (Crédito: AP)

Quiénes pueden acceder a este pago de $994 por parte del Seguro Social

El programa SSI ofrece el subsidio federal a los ciudadanos estadounidenses con bajos recursos económicos que tengan 65 años o más, cuenten con una discapacidad o sufran de ceguera. Eso sí, estas personas deberán acreditar que cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias y de seguridad social.

En caso no eres ciudadano estadounidense, pero cumples con lo señalado anteriormente, deberás formar parte de los grupos migratorios específicos que han sido autorizados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Solo un sector perteneciente al Seguro Social de EE.UU. podrá recibir este cantidad de dinero el 1 de mayo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Solo un sector perteneciente al Seguro Social de EE.UU. podrá recibir este cantidad de dinero el 1 de mayo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

También debes tener en cuenta que no debes estar fuera del país por un mes completo o más de 30 días consecutivo, ya que no podría ser elegido para que accedas a este pago del CCI.

Si quieres conocer a mayor detalle el calendario completo de pagos, debes ingresar a la página web de la Administración del Seguro Social; en el portal podrás revisar los detalles sobre elegibilidad y los montos estimados.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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