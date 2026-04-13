Los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) del Seguro Social en Estados Unidos recibirán un nuevo desembolso de $994 el próximo 1 de mayo, un pago que busca ofrecer alivio financiero a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos. Eso sí, no todos los inscritos al sistema califican para este monto, por lo que es clave que verifiques si formas parte de la lista de seleccionados.

Habitualmente, el apoyo económico por parte del Seguro Social se entrega el primer día de cada mes . Para mayo, los beneficiarios individuales podrían recibir dicho monto; eso sí, esta cantidad puede variar dependiente de la situación del beneficiario.

Por ejemplo, se puede otorgar hasta $1,491 a las parejas que presenten solicitudes en conjunto ; mientras que las personas dedicadas al cuidado esencial de los beneficiarios pueden percibir una ayuda de hasta $498 .

Este pago de $994 forma parte del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). (Crédito: AP)

Quiénes pueden acceder a este pago de $994 por parte del Seguro Social

El programa SSI ofrece el subsidio federal a los ciudadanos estadounidenses con bajos recursos económicos que tengan 65 años o más, cuenten con una discapacidad o sufran de ceguera. Eso sí, estas personas deberán acreditar que cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias y de seguridad social.

En caso no eres ciudadano estadounidense, pero cumples con lo señalado anteriormente, deberás formar parte de los grupos migratorios específicos que han sido autorizados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) .

Solo un sector perteneciente al Seguro Social de EE.UU. podrá recibir este cantidad de dinero el 1 de mayo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

También debes tener en cuenta que no debes estar fuera del país por un mes completo o más de 30 días consecutivo, ya que no podría ser elegido para que accedas a este pago del CCI.

Si quieres conocer a mayor detalle el calendario completo de pagos, debes ingresar a la página web de la Administración del Seguro Social; en el portal podrás revisar los detalles sobre elegibilidad y los montos estimados.