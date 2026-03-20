En la comunidad hispana que vive y trabaja en Estados Unidos, el Seguro Social suele verse como la gran “red de seguridad” al momento de jubilarse, sobre todo en ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles, Houston, Chicago y otros centros urbanos con fuerte presencia latina. Para muchos amigos, familiares y vecinos que han pasado décadas en trabajos de construcción, limpieza, delivery, fábricas o en el cuidado de niños y adultos mayores, esos cheques se han convertido en el ingreso principal —e incluso el único— una vez que dejan de trabajar, con la idea de que ya “pagaron lo suyo” y que el Seguro Social se hará cargo del resto. El problema es que, aunque esa expectativa suena cómoda en teoría, la realidad es bastante más compleja: diversos informes y análisis muestran una desconexión fuerte entre lo que la gente cree que recibirá y lo que en verdad está diseñado para pagar el sistema. Muchas personas sienten que están listas para el retiro, pero en la práctica no lo están tanto, porque el programa solo reemplaza una parte del ingreso previo; eso ya representa un reto hoy y, si no se hacen cambios, podría convertirse en un problema mucho más grande en el futuro.

¿PODRÍAN REDUCIRSE LOS PAGOS DEL SEGURO SOCIAL?

Aquí es donde la situación se vuelve más delicada, y donde empiezan las dudas y rumores que escuchamos en conversaciones de familia, en la iglesia, en el trabajo o incluso en redes sociales. La Administración del Seguro Social lleva años advirtiendo sobre un posible escenario de recortes. No es algo nuevo, pero sí hay un detalle que cambió recientemente: el calendario.

Según los administradores del programa, el Fondo Fiduciario de Vejez y Supervivencia (OASI) podría agotarse alrededor de 2033. Sin embargo, un análisis más reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) adelanta esa fecha a 2032.

¿Y qué significa esto en términos simples para ti, que vives y trabajas en Estados Unidos? Que, si no se toman medidas a tiempo, los pagos del Seguro Social no desaparecerían, pero sí podrían reducirse de forma automática.

Millones de estadounidenses viven mensualmente (Foto: SSA)

¿DE CUÁNTO SERÍA EL RECORTE?

Las estimaciones actuales apuntan a algo bastante concreto:

Escenario Pago estimado Situación actual 100% del beneficio Tras agotarse el fondo ~77% del beneficio

Es decir, podrías recibir aproximadamente un 23% menos de lo esperado.

Aquí hay un punto clave que casi nunca se menciona cuando se habla de este tema en la calle: la ley actual impide que la Administración del Seguro Social pague más dinero del que tiene disponible en sus fondos. No puede pedir préstamos para cubrir el déficit, ni seguir pagando el 100% de los beneficios si el dinero del fondo no alcanza. Por eso se habla de un recorte “automático” si el Congreso no actúa.

¿SE PUEDE EVITAR ESTA SITUACIÓN?

La respuesta corta: sí, es posible evitar los recortes, pero no está garantizado. En Estados Unidos, el Congreso tiene varias herramientas para intervenir antes de que se agoten los fondos. Por ejemplo, una idea que se ha comentado es combinar distintos fondos del sistema para extender el tiempo y retrasar los recortes.

El problema es que eso solo gana tiempo, pero no resuelve el fondo del asunto. Para evitar reducciones reales en los pagos, los legisladores tendrían que tomar decisiones más profundas, como:

Aumentar impuestos relacionados con el sistema

Ajustar la edad de jubilación

Modificar la fórmula con la que se calculan los beneficios

Y, siendo realistas, este tipo de decisiones suelen ser políticamente difíciles. En años de elecciones, muchos políticos evitan tocar el tema del Seguro Social porque saben que es muy sensible, especialmente para comunidades como la nuestra, donde hay muchos trabajadores que dependen de cada cheque mensual para pagar renta, comida, medicinas y ayudar a la familia dentro y fuera del país.

EL VERDADERO PROBLEMA: DEPENDER SOLO DEL SEGURO SOCIAL

Hay algo que vale la pena decir sin rodeos: el Seguro Social nunca fue pensado para ser el único ingreso en la jubilación.

En promedio, el programa reemplaza cerca del 40% del salario previo de una persona. Eso significa que, al jubilarse, alguien podría enfrentar una reducción de ingresos cercana al 60%.

Ahora imagina ese escenario con un recorte adicional del 23%. El riesgo se vuelve mucho más serio, especialmente para quienes:

No tienen ahorros en cuentas de retiro (como 401(k) o IRA)

No cuentan con pensión de empleador

No tienen propiedades u otras fuentes de ingreso

En la comunidad latina esto es muy frecuente. Muchos llegamos al país pensando primero en “salir adelante”, mandar dinero a la familia, pagar renta y deudas, y dejamos el ahorro para después. El problema es que el “después” llega rápido, y cuando uno se acerca a los 60 o 65 años, recuperar el tiempo perdido se vuelve más difícil.

UN DATO QUE LLAMA LA ATENCIÓN SOBRE EL AHORRO

Diversos estudios en Estados Unidos muestran un patrón muy claro: hay un hábito que marca una gran diferencia en la cantidad de dinero con la que se llega a la jubilación. Las personas que adoptan ese hábito suelen tener más del doble de ahorros que quienes no lo hacen.

No se trata necesariamente de ganar más dinero ni de vivir con una disciplina extrema. Tiene más que ver con la constancia y la planificación a largo plazo: separar una parte del ingreso de forma automática y regular, aunque sea pequeña, en una cuenta destinada al retiro.

Puede ser a través de:

Un plan 401(k) que ofrece tu empleador

Una cuenta IRA que abres por tu cuenta

Otros vehículos de inversión pensados para el largo plazo

Aunque suene básico, este tipo de hábito es uno de los factores más determinantes para llegar mejor preparado a la jubilación, y marca una diferencia enorme entre quienes dependen casi al 100% del Seguro Social y quienes lo usan como complemento.

ENTONCES, ¿QUÉ CONVIENE HACER AHORA?

Sin exagerar, pero sin minimizar el tema: lo más probable es que el Congreso tome algún tipo de medida para evitar o retrasar los recortes, porque el impacto social sería enorme. Políticamente sería muy costoso permitir una reducción directa de casi una cuarta parte en los beneficios, en un país donde millones de personas —incluyendo muchos hispanos— dependen de esos cheques para cubrir lo básico.

Aun así, no hay garantías. Por eso, lo más sensato hoy es prepararse para distintos escenarios:

Si aún trabajas: intenta aumentar tu ahorro para la jubilación lo más posible, aprovecha si tu empleador ofrece “match” en el 401(k) y revisa si puedes automatizar aportes mensuales, aunque sean pequeños.

Si ya estás jubilado: considera la posibilidad de generar ingresos adicionales a tiempo parcial (un “part-time”) si tu salud y tu situación lo permiten, por ejemplo, trabajos flexibles, por temporada o desde casa.

En ambos casos: revisa tu estilo de vida, tus gastos fijos y posibles ajustes que te permitan depender menos del 100% de lo que recibes del Seguro Social.

Al final, todo esto se resume en una idea sencilla pero clave: confiar únicamente en el Seguro Social es un riesgo. Puede seguir siendo una base importante de tus ingresos al jubilarte, pero no debería ser el único pilar. Cuanto antes empieces a construir otras fuentes de apoyo —ahorros, planes de retiro, ingresos adicionales—, más margen tendrás para enfrentar cualquier cambio que se apruebe en Washington en los próximos años.