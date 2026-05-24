La quinta fecha del Mundial de Fórmula Uno llega este domingo 24 de mayo al Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde el Gran Premio de Canadá comenzará a las 14:00 horas del Tiempo de Centro (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) y tendrá 70 vueltas por delante. Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton, Franco Colapinto y Sergio “Checo” Pérez encabezan una parrilla que promete pelea tanto en ritmo como en estrategia. En un circuito donde los muros suelen jugar un papel decisivo, cada adelantamiento y cada parada en boxes pueden terminar definiendo el resultado del fin de semana.

¿Quieres ver el Gran Premio de Canadá 2026 en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en streaming estará a cargo de F1 TV en sus planes F1 TV Pro y F1 TV Premium en los Estados Unidos y en otros países del mundo (los precios varían según la región).

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del Gran Premio de Canadá 2026 EN VIVO y EN DIRECTO con la más alta calidad, sin cortes o anuncios publicitarios, F1 TV Pro y F1 TV Premium te ofrecen la mejor cobertura de las carreras de la Fórmula Uno. Aquí te contamos los precios mensuales y anules de ambos servicios en los siguientes países: Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera F1 del GP de Canadá 2026?

F1 TV Pro y F1 TV Premium se encuentran disponibles en la mayoría de países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carrera de la temporada en el Mundial de la Fórmula como la del Gran Premio de Canadá 2026. Aquí te decimos en que dispositivos puedes ver F1 TV Pro y FTV Premium.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Este son los contenidos exclusivos que puedes tener con el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de las carreras de la F1

Sigue todas las sesiones de F1 sin publicidad, en directo y a la carta

Cámaras a bordo en vivo

La radio de los equipos en vivo

Acceso en vivo a la F2, F3, F1 Academy y la Porsche Supercup

Show exclusivos, documentales y el archivo de carreras

Cronometrajes EN VIVO de la F1

Cronometrajes en vivo, telemetría, consumo de neumáticos y mapas de piloto

Reproducción posterior de las carreras

Las mejores reseñas de la radio de los equipos

Shows y contenidos exclusivos los fines de semana de carreras

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

En F1 TV Premium puedes ver el mismo contenido de F1 TV Pro pero se suma lo siguiente:

La máxima inmersión EN VIVO a la F1

Multivista: construye tu propia vista, personalizada y de múltiples señales. No está disponible en dispositivos Android 5

Mira la F1 en vivo en 4K UHD/HDR

Múltiples dispositivos: mira en vivo y simultáneamente hasta en 6 dispositivos

Fecha, horario, datos y dónde ver EN VIVO el GP de Canadá 2026

El Gran Premio de Canadá 2026 se disputará del viernes 22 al domingo 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, como una de las citas clave del calendario de Fórmula 1 en Norteamérica.

Fecha del fin de semana de carrera : del 22 al 24 de mayo de 2026.

: del 22 al 24 de mayo de 2026. Circuito : Gilles Villeneuve, Montreal, Canadá.

: Gilles Villeneuve, Montreal, Canadá. Año del primer Gran Premio : 1967.

: 1967. Grandes premios disputados : 56.

: 56. Longitud del trazado : 4,361 km.

: 4,361 km. Vueltas : 70 | Curvas : 14.

: 70 | : 14. Distancia total del GP : 305,270 km.

: 305,270 km. Horario de la carrera en Estados Unidos : 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT.

: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT. Horario de la carrera en México (hora del Centro) : 14:00 del domingo 24 de mayo.

: 14:00 del domingo 24 de mayo. Dónde ver EN VIVO en Estados Unidos : Apple TV, que concentra las transmisiones oficiales de la Fórmula 1 a partir de 2026.

: Apple TV, que concentra las transmisiones oficiales de la Fórmula 1 a partir de 2026. Dónde ver EN VIVO en México: señales deportivas de TV de paga (por ejemplo, Televisa/izzi/Sky según el acuerdo vigente) y el servicio oficial F1 TV, con streaming de todas las sesiones.