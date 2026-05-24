La Fórmula 1 volverá a acelerar al máximo en uno de los circuitos más icónicos del calendario. El Gran Premio de Canadá 2026 se disputará del 22 al 24 de mayo en el legendario Circuit Gilles Villeneuve de Montreal , una pista reconocida por sus largas rectas, curvas rápidas y el famoso “Muro de los Campeones”, donde cualquier error puede cambiar toda la carrera. La competencia principal se correrá el domingo 24 de mayo desde las 4:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CDMX y promete un fin de semana lleno de velocidad, estrategia y adrenalina pura para los fanáticos de la F1.

¿Cómo ver el GP de Canadá 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Los usuarios de SKY México podrán seguir el Gran Premio de Canadá 2026 mediante SKY Plus, la plataforma online de la compañía que permite acceder a canales en vivo desde celulares, tablets, Smart TV y computadoras. Para utilizar el servicio es necesario contar con una suscripción activa a SKY y tener incluidos los canales deportivos correspondientes dentro del paquete contratado.

SKY Plus funciona como una alternativa para mirar la Fórmula 1 desde cualquier lugar, siempre que el usuario tenga acceso a las señales que transmiten oficialmente la F1 en México, como FOX Sports y FOX Sports Premium.

¿Cómo ver el GP de Canadá 2026 EN VIVO vía F1 TV Pro?

F1 TV es una de las mejores opciones para seguir toda la temporada 2026 de Fórmula 1 EN VIVO y sin interrupciones. La plataforma oficial de la F1 ofrece cámaras onboard, radios de los pilotos, estadísticas en tiempo real y transmisión completa de prácticas, clasificación y carrera principal.

Para acceder, solo debes suscribirte desde el sitio oficial de F1 TV Pro y elegir uno de sus planes disponibles.

Dispositivos compatibles con F1 TV Pro

PC

Tablet

Smartphone

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes aproximados:

Mensual: US$7.99

US$7.99 Anual: US$69.99

Los precios pueden variar según impuestos y la región donde se encuentre el usuario.

¿Está disponible F1 TV en Estados Unidos, México y España?

Sí, aunque existen diferencias importantes según el país.

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: Sí

Transmisión EN VIVO: Sí

Idioma principal: Inglés

Alternativas locales: ESPN y ESPN+

México

F1 TV Pro disponible: Sí

Transmisión EN VIVO: Sí

Alternativas locales: FOX Sports y FOX Sports Premium

España

F1 TV Pro completo: No disponible

Disponible: F1 TV Access

Derechos oficiales: DAZN F1

En España, las carreras de Fórmula 1 continúan siendo transmitidas oficialmente por DAZN F1.

¿Cómo ver el GP de Canadá 2026 EN VIVO vía Izzi Go?

Otra alternativa para seguir la carrera es mediante Izzi Go, la plataforma streaming de Izzi TV que permite acceder a canales en vivo desde dispositivos móviles y Smart TV.

Los usuarios que tengan incluidos FOX Sports o FOX Sports Premium en su paquete podrán ver el GP de Canadá 2026 EN DIRECTO online utilizando la aplicación oficial de Izzi Go.