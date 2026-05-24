La Fórmula 1 regresa a Norteamérica este fin de semana con el esperado evento en Montreal, generando una enorme expectativa entre los seguidores del deporte motor. Si quieres saber a qué hora es y qué canal transmite el Gran Premio de Canadá 2026, te informamos que todo comenzará con los Entrenamientos Libres 1 y l a Clasificación Sprint el viernes 22 de mayo (sábado 23 en algunos países por la diferencia horaria) , seguidos por la Carrera Sprint y la Clasificación el sábado 23 de mayo , y la gran carrera, el domingo 24 de mayo . Conoce los horarios por país, en qué canal TV ver y dónde seguir streaming online el evento.

El histórico Circuito Gilles Villeneuve siempre se ha caracterizado por ser uno de los trazados más impredecibles y desafiantes de todo el calendario automovilístico internacional. Sus largas rectas, las fuertes zonas de frenado y el infame “Muro de los Campeones” recompensan la confianza de los pilotos pero castigan severamente cualquier muestra de impaciencia. La escudería Mercedes todavía lidera ambas clasificaciones generales del torneo, aunque la brecha de rendimiento con sus principales perseguidores comienza a reducirse de manera muy significativa. Equipos como McLaren muestran mejoras rápidas, Ferrari sigue siendo una amenaza constante y las recientes actualizaciones de Red Bull podrían darle a Max Verstappen las herramientas para pelear la punta. Además, las cambiantes condiciones climáticas y las constantes apariciones del auto de seguridad suelen alterar radicalmente las estrategias diseñadas desde el muro de boxes.

La implementación del formato Sprint durante este fin de semana de carreras incrementa considerablemente la presión sobre todos los ingenieros y mecánicos en los garajes. Al contar con una sola sesión de práctica libre antes de la clasificación oficial, las escuderías deben llegar a la pista con configuraciones base sumamente sólidas desde el primer minuto. El equipo de las Flechas Plateadas se mantiene como el favorito gracias a su ritmo absoluto, pero este escenario históricamente crea grandes oportunidades para que los competidores externos destaquen y den la sorpresa. Mientras el Team Papaya busca redimirse tras sus fallas de ejecución táctica en Miami, la Scudería todavía necesita asegurar una victoria contundente para consolidar su proyecto deportivo. El imprevisible circuito de baja carga aerodinámica convierte a este Grand Prix en una cita obligada que ningún fanático de la categoría reina del automovilismo querrá perderse.

¿A qué hora es la carrera F1 GP de Canadá 2026?

Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP de Canadá 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 24 de mayo desde el Circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, Canadá.

14:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

15:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

16:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

17:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

22:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos:

Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.

4:00 pm ET (hora del Este)

3:00 pm CT (hora del Centro)

2:00 pm MT (hora de Montaña)

1:00 pm PT (hora del Pacífico)

En qué canal TV transmiten el GP de Canadá 2026 EN VIVO ONLINE

Conoce los canales de televisión que transmiten y dónde ver streaming online la carrera del GP de Canadá 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE , la quinta fecha de la temporada de la F1, este domingo 24 de mayo desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium México Izzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium España DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium Argentina FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Bolivia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Chile ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Colombia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Costa Rica ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Ecuador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium El Salvador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Guatemala ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Honduras ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Nicaragua ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Panamá ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Paraguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Perú ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Puerto Rico ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro República Dominicana ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Uruguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Venezuela ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium

Cómo ver GP de Canadá 2026 EN VIVO ONLINE desde países de Europa

Sky Sports posee los derechos exclusivos de retransmisión en directo de la F1 en el Reino Unido, por lo que es la plataforma ideal para ver el Gran Premio de Canadá 2026. La carrera en Montreal se puede seguir en directo a través de Sky Sports, mientras que los mejores momentos se emiten en Channel 4.

Austria - Servus TV y ORF

Bélgica - RTBF y Play Sports

Croacia - RTL

República Checa - Nova

Dinamarca - TV3+ y Viaplay

Estonia - Go3 Estonia y TV3

Finlandia - Viaplay

Francia - Canal+

Alemania - Sky Deutchsland y RTL

Grecia - ANT1 y ANT1+

Hungría - M4 (MTVA Sports Channel)

Italia - Sky Italia

Países Bajos - Viaplay

Noruega - V sport 1 y Viaplay

Polonia - Eleven Sports

Portugal - DAZN

España - DAZN

Suecia - Viaplay

Suiza - SRF, RSI y RTS

Reino Unido - Sky Sports y Channel