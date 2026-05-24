La Fórmula 1 regresa a Norteamérica este fin de semana con el esperado evento en Montreal, generando una enorme expectativa entre los seguidores del deporte motor. Si quieres saber a qué hora es y qué canal transmite el Gran Premio de Canadá 2026, te informamos que todo comenzará con los Entrenamientos Libres 1 y la Clasificación Sprint el viernes 22 de mayo (sábado 23 en algunos países por la diferencia horaria), seguidos por la Carrera Sprint y la Clasificación el sábado 23 de mayo, y la gran carrera, el domingo 24 de mayo. Conoce los horarios por país, en qué canal TV ver y dónde seguir streaming online el evento.
El histórico Circuito Gilles Villeneuve siempre se ha caracterizado por ser uno de los trazados más impredecibles y desafiantes de todo el calendario automovilístico internacional. Sus largas rectas, las fuertes zonas de frenado y el infame “Muro de los Campeones” recompensan la confianza de los pilotos pero castigan severamente cualquier muestra de impaciencia. La escudería Mercedes todavía lidera ambas clasificaciones generales del torneo, aunque la brecha de rendimiento con sus principales perseguidores comienza a reducirse de manera muy significativa. Equipos como McLaren muestran mejoras rápidas, Ferrari sigue siendo una amenaza constante y las recientes actualizaciones de Red Bull podrían darle a Max Verstappen las herramientas para pelear la punta. Además, las cambiantes condiciones climáticas y las constantes apariciones del auto de seguridad suelen alterar radicalmente las estrategias diseñadas desde el muro de boxes.
La implementación del formato Sprint durante este fin de semana de carreras incrementa considerablemente la presión sobre todos los ingenieros y mecánicos en los garajes. Al contar con una sola sesión de práctica libre antes de la clasificación oficial, las escuderías deben llegar a la pista con configuraciones base sumamente sólidas desde el primer minuto. El equipo de las Flechas Plateadas se mantiene como el favorito gracias a su ritmo absoluto, pero este escenario históricamente crea grandes oportunidades para que los competidores externos destaquen y den la sorpresa. Mientras el Team Papaya busca redimirse tras sus fallas de ejecución táctica en Miami, la Scudería todavía necesita asegurar una victoria contundente para consolidar su proyecto deportivo. El imprevisible circuito de baja carga aerodinámica convierte a este Grand Prix en una cita obligada que ningún fanático de la categoría reina del automovilismo querrá perderse.
¿A qué hora es la carrera F1 GP de Canadá 2026?
Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP de Canadá 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 24 de mayo desde el Circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, Canadá.
- 14:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 15:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
- 16:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
- 17:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
- 22:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania
En Estados Unidos:
Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.
- 4:00 pm ET (hora del Este)
- 3:00 pm CT (hora del Centro)
- 2:00 pm MT (hora de Montaña)
- 1:00 pm PT (hora del Pacífico)
En qué canal TV transmiten el GP de Canadá 2026 EN VIVO ONLINE
Conoce los canales de televisión que transmiten y dónde ver streaming online la carrera del GP de Canadá 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, la quinta fecha de la temporada de la F1, este domingo 24 de mayo desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.
|PAÍSES
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium
|México
|Izzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium
|España
|DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium
|Argentina
|FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Bolivia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Chile
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Colombia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Costa Rica
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Ecuador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|El Salvador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Guatemala
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Honduras
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Nicaragua
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Panamá
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Paraguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Perú
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Puerto Rico
|ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
|República Dominicana
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Uruguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Venezuela
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Cómo ver GP de Canadá 2026 EN VIVO ONLINE desde países de Europa
Sky Sports posee los derechos exclusivos de retransmisión en directo de la F1 en el Reino Unido, por lo que es la plataforma ideal para ver el Gran Premio de Canadá 2026. La carrera en Montreal se puede seguir en directo a través de Sky Sports, mientras que los mejores momentos se emiten en Channel 4.
- Austria - Servus TV y ORF
- Bélgica - RTBF y Play Sports
- Croacia - RTL
- República Checa - Nova
- Dinamarca - TV3+ y Viaplay
- Estonia - Go3 Estonia y TV3
- Finlandia - Viaplay
- Francia - Canal+
- Alemania - Sky Deutchsland y RTL
- Grecia - ANT1 y ANT1+
- Hungría - M4 (MTVA Sports Channel)
- Italia - Sky Italia
- Países Bajos - Viaplay
- Noruega - V sport 1 y Viaplay
- Polonia - Eleven Sports
- Portugal - DAZN
- España - DAZN
- Suecia - Viaplay
- Suiza - SRF, RSI y RTS
- Reino Unido - Sky Sports y Channel