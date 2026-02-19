La llegada de José María Balcázar a la presidencia de la República abre las posibilidades de retomar el vínculo diplomático entre México y Perú, de acuerdo con la mandataria Claudia Sheinbaum.

En diálogo con la prensa, la presidenta Sheinbaum reconoció que Balcázar provenga de Perú Libre, partido que llevó al poder al encarcelado Pedro Castillo —y el cual tiene afinidad con Morena, el frente oficialista mexicano—.

“Vamos a esperar a ver, una vez que tome poseisión (Balcázar), si es factible restablecer las relaciones”, mencionó la dignataria.

Además, Claudia Sheinbaum resaltó que tiene que ser Perú quien tome la iniciativa para restablecer las relaciones diplomáticas, dado que “fueron ellos los que la rompieron”.

Vale añador que desde diciembre del 2022, con la destitución de Pedro Castillo, México no reconoció a Dina Boluarte como presidenta legítima. Además, la nación norteamericana mantiene asilada a la expremier Betssy Chávez, lo que agitó más las aguas entre ambos países.

Dentro del camino a la ruptura de relaciones diplomáticas suscitado en noviembre del año pasado, en abril del 2024 México impuso la visa obligatoria para los peruanos.