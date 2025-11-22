Embajada de México en Lima, donde actualmente se encuentra Betssy Chávez. Foto: GEC
La informó este sábado que el Gobierno peruano ha ratificado su compromiso de respetar plenamente las inmunidades diplomáticas mexicanas en el país, en medio de la tensión política generada por el asilo otorgado a la ex primera ministra . La funcionaria peruana permanece desde hace semanas en la residencia oficial de la Embajada de México en Lima.

Según el comunicado difundido por la SRE, la Cancillería peruana “ha confirmado” que la incluyendo la residencia oficial, así como sus bienes y archivos. México subrayó que este compromiso se sustenta en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y Consulares (1963), que establecen obligaciones internacionales claras sobre la protección de misiones extranjeras.

La aclaración llega luego de que en días recientes surgieran cuestionamientos sobre la situación jurídica de y la posibilidad de que autoridades peruanas intentaran intervenir en la sede mexicana. La SRE enfatizó que, conforme al derecho internacional, los recintos diplomáticos son inviolables y no pueden ser objeto de registros ni detenciones por parte del Estado receptor.

En paralelo, , a fin de que pueda salir del territorio peruano y trasladarse de manera segura al país donde se le ha otorgado asilo político. La petición se ampara en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, también conocida como Convención de Caracas.

La ex primera ministra enfrenta procesos judiciales en Perú, lo que ha generado discrepancias entre ambos gobiernos respecto a los alcances del asilo y del salvoconducto. Mientras , autoridades peruanas han señalado que la decisión final dependerá de los procedimientos internos y de la evaluación del Gobierno.

La SRE remarcó que continuará dando seguimiento al caso mediante los canales diplomáticos correspondientes. Por ahora, la confirmación del respeto a la inmunidad de la misión mexicana busca reducir tensiones y dar garantías sobre la seguridad de la embajada mientras persiste el debate sobre la situación de y el reclamo de salvoconducto.

