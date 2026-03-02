El humo se eleva detrás de los edificios tras una explosión en el segundo día consecutivo de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, en Teherán, Irán. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

según dijo la jefa de su diplomacia, Kaja Kallas, tras una reunión extraordinaria de los ministro de Exteriores.

La UE también pidió evitar

Ante ello, Kallas convocó a los ministros europeos a un Consejo de emergencia por videoconferencia tras el ataque por parte de Israel y Estados Unidos a Irán, así como la respuesta iraní, que ha lanzado una ofensiva militar contra varios países en la región.

LEA TAMBIÉN: Alemania, Francia y Reino Unido dispuestos a atacar Irán en defensa de sus intereses

“Hacemos un llamamiento a la máxima moderación, a la protección de los civiles y al pleno respeto del derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario. Oriente Medio tiene mucho que perder con cualquier guerra prolongada”, se lee en un comunicado.

Kallas señaló que “

LEA TAMBIÉN: EE. UU. revela que Irán atacó la mayor refinería de Israel en Haifa

Hasta el momento, el ataque a Irán registra más de 200 víctimas y la confirmación de Trump de la muerte del líder supremo de la nación.

Elaborado con información de EFE.

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. EFE/ Mehrnews
