La Unión Europea (UE) advirtió de que Medio Oriente “tiene mucho que perder” con una guerra prolongada, y exigió “máxima moderación”, según dijo la jefa de su diplomacia, Kaja Kallas, tras una reunión extraordinaria de los ministro de Exteriores.

La UE también pidió evitar una escalada que pueda amenazar “con consecuencias impredecibles, también en el ámbito económico”, y recalcó la importancia de no interrumpir las vías marítimas críticas, como el estrecho de Ormuz.

Ante ello, Kallas convocó a los ministros europeos a un Consejo de emergencia por videoconferencia tras el ataque por parte de Israel y Estados Unidos a Irán, así como la respuesta iraní, que ha lanzado una ofensiva militar contra varios países en la región.

“Hacemos un llamamiento a la máxima moderación, a la protección de los civiles y al pleno respeto del derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario. Oriente Medio tiene mucho que perder con cualquier guerra prolongada”, se lee en un comunicado.

Kallas señaló que “los ataques de Irán y la violación de la soberanía de varios países de la región son inexcusables” e instó a Irán a “abstenerse de llevar a cabo ataques militares indiscriminados”.

Hasta el momento, el ataque a Irán registra más de 200 víctimas y la confirmación de Trump de la muerte del líder supremo de la nación.

Elaborado con información de EFE.