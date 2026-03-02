Más de 650.000 botellas de agua de plástico están siendo retiradas del mercado en Estados Unidos. La medida afecta a varios productos comercializados bajo la marca Valley Springs y fue anunciada por las autoridades sanitarias federales. La empresa Valley Springs Artesian Gold, LLC, con sede en Wisconsin, decidió retirar seis presentaciones de agua embotellada después de que se detectara que fueron envasadas en “condiciones insalubres”, según informó la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Se sabe que los productos fueron distribuidos únicamente en los estados de Illinois y Wisconsin. Todas las botellas incluidas en el retiro se vendieron bajo el nombre Valley Springs. Entre ellas se encuentran presentaciones de 1 galón y 2.5 galones de “100% Natural Bottled Water”, además de versiones etiquetadas como “Infant Water. Not sterile.”, “Daisy’s Doggy Water 100% Pure Water. No Chlorine.”, “Fluoride Added.” y “Steamed Distilled Water”.

Según la agencia, cada producto puede identificarse mediante su respectivo código UPC impreso en el envase.

La empresa responsable tomó la decisión tras detectarse que los productos fueron envasados en condiciones insalubres. (Foto referencial: Steve Johnson / Pexels)

El retiro comenzó oficialmente el 6 de febrero y, el 26 de febrero, fue elevado a la categoría de Clase II tras una nueva evaluación del riesgo. Esta clasificación indica un nivel de preocupación moderado por parte de las autoridades sanitarias.

Según la definición oficial, un retiro Clase II es “una situación en la que el uso o la exposición a un producto que viola las normas puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud, o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

Esto significa que, aunque existe un posible riesgo, las probabilidades de efectos graves son consideradas bajas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos clasificó el caso como un retiro Clase II. (Foto: AFP)

La FDA clasifica los retiros de productos en tres clases

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) clasifica los retiros de productos (recalls) en tres categorías, dependiendo del nivel de riesgo que representen para la salud pública: