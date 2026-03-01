Irán juró este domingo que vengará a su líder supremo, Alí Jamenei, muerto en bombardeos de Israel y Estados Unidos, en un desafío al presidente estadounidense Donald Trump, quien los amenazó con ataques sin precedentes si siguen las represalias.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, estimó que la venganza es un “deber y derecho legítimo”. Asimismo, Ali Larijani, el poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, auguró “una lección inolvidable a los opresores internacionales”.

Lo escribió en mayúsculas en las redes sociales: “AYER, IRÁN DISPARÓ MISILES CONTRA ESTADOS UNIDOS E ISRAEL, E HICIERON DAÑO. HOY, LES ATACAREMOS CON UNA FUERZA QUE JAMÁS HAN CONOCIDO”.

Luto y revancha

Las autoridades iraníes anunciaron 40 días de luto por la muerte de Jamenei, cuya hija, yerno y nieta también fallecieron en el ataque, según los medios iraníes.

La prensa estatal confirmó la muerte del jefe de los Guardianes, Mohamad Pakpour; del jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi; del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y de Alí Shamkhani, asesor cercano del líder supremo y jefe del Consejo Nacional de Defensa.

Asimismo, confirmó la muerte de Jamenei a primera hora del domingo, después de que Trump anunciara el fallecimiento del clérigo de 86 años, un enemigo acérrimo de Occidente a quien describió como “una de las personas más malvadas de la historia”.

El anuncio de su muerte fue acogido con vítores por algunos iraníes pero, en cuanto se confirmó, hubo manifestaciones a favor del gobierno. “¡Muerte a Estados Unidos!”, coreaban.

Trump, por su parte, advirtió que atacará con “fuerza nunca antes vista” como continúen contraatacando y llamó de nuevo a los iraníes a sublevarse y tomar el poder.

Tanto el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como Trump aseguraron que la operación durará “el tiempo que sea necesario”.

Humo y llamas se elevan entre edificios tras una explosión en el segundo día consecutivo de ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, el 1 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

Un triunvirato al mando

La sucesión de Jamenei no es un tema nuevo. Dada su avanzada edad, despertaba especulaciones.

Muchos observadores estiman que su muerte reforzará a los Guardianes de la Revolución, muy arraigados en la economía iraní.

El país queda en manos de un triunvirato encargado de la transición. Lo componen el presidente Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejeï, y Alireza Arafi , dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de los Guardianes de la Revolución, anunció el gobierno en X.

El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo el domingo que espera que el enfrentamiento con Irán dé paso a una “nueva era” para todo Oriente Medio.

El dato: