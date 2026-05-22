La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que exigirá a los migrantes temporales regresar a sus países de origen para poder solicitar la residencia permanente, conocida como “green card”.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) argumentó en un comunicado que así lo estipula la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero que los sucesivos Gobiernos no habían hecho cumplir esa disposición.

“A partir de ahora, un extranjero que se encuentre en EE.UU. de forma temporal y desee obtener una tarjeta de residencia deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, dijo el viernes Zach Kahler , portavoz del USCIS, en un comunicado.

“Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione como lo preveía la ley, en lugar de incentivar las lagunas legales”, señaló Kahler .

El cambio de política podría afectar a cientos de miles de personas al año y reducir aún más la inmigración legal en medio de una amplia campaña de represión gubernamental, según expertos en derecho migratorio. La administración del presidente Donald Trump ha introducido una serie de restricciones que afectan a todo el mundo, desde solicitantes de asilo hasta estudiantes y trabajadores altamente calificados.

Bajo esta política, las personas que se encuentren en Estados Unidos con visas temporales, como las destinadas a trabajo, turismo o estudios, y que deseen cambiar su estatus a residente permanente, deberán abandonar el país y tramitar el proceso ante el consulado estadounidense en su lugar de origen.

El anuncio de la USCIS se enmarca en la política migratoria restrictiva de la Administración de Trump, que busca reducir la inmigración irregular y, al mismo tiempo, restringir las vías regulares y el asilo mediante medidas de disuasión y deportación. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Las visas temporales, conocidas como “visas de no inmigrante”, incluyen la B‑1 y B‑2, para quienes viajan por negocios o turismo; la F‑1 y la M‑1, dirigidas a estudiantes de programas académicos; y diversas categorías de trabajo temporal, como las H‑1B para ocupaciones especializadas y las H‑2A y H‑2B para labores agrícolas y no agrícolas, entre otras.

Actualmente, algunos migrantes temporales solicitan un cambio de estatus migratorio dentro de Estados Unidos porque califican para la residencia ya sea por matrimonio, empleo o reunificación familiar, y piden su “green card” desde el país, un proceso que puede tardar años y durante el cual se les renuevan sus visados.

El Gobierno de Trump, sin embargo, planea que esas personas regresen a sus países y acudan a un consulado del Departamento de Estado para los trámites, salvo en circunstancias excepcionales que no han sido especificadas.

El anuncio se enmarca en la política migratoria restrictiva de la Administración de Trump, que busca reducir la inmigración irregular y, al mismo tiempo, restringir las vías regulares y el asilo mediante medidas de disuasión y deportación.

Reacción demócrata

La agrupación de demócratas hispanos del Congreso de Estados Unidos condenó este viernes la decisión de la Administración del presidente, Donald Trump, de exigir a los migrantes temporales que salgan del país para poder solicitar la residencia permanente.

“Condeno enérgicamente el más reciente ataque de la Administración Trump contra los inmigrantes y las familias que buscan la residencia permanente legal en los Estados Unidos”, declaró el presidente del Caucus Hispano, el congresista Adriano Espaillat, en un comunicado.

Espaillat denunció que “esta nueva política hará más difícil que las personas elegibles que ya viven, trabajan y aportan a las comunidades puedan obtener una residencia permanente sin verse obligadas a salir del país”.

“Esta política ataca injustamente a estudiantes, científicos, empresarios, esposos y esposas de ciudadanos estadounidenses, y a otras personas que están siguiendo los procesos legales de inmigración”, dijo.

¿Qué dijo el USCIS exactamente?

“Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la ‘green card’ deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, declaró el portavoz de USCIS, Zach Kahler.

De esta forma, aseguró, “se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente” en Estados Unidos.

“La ley se redactó de esta manera por una razón y, aunque se ha ignorado durante años, cumplirla contribuirá a que nuestro sistema sea más justo y eficiente”, apuntó.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE