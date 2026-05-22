Incendio en Ate se registra a la altura de la urbanización Santa Martha, según Bomberos. Foto: referencial / captura
Incendio en Ate se registra a la altura de la urbanización Santa Martha, según Bomberos. Foto: referencial / captura
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los Bomberos Voluntarios del Perú desplegaron 15 unidades para contener un incendio en un depósito de la urbanización Santa Martha, en el distrito de Ate.

De acuerdo con los reportes, las lenguas de fuego y la inmensa humareda se dan en un depósito ubicado en la zona industrial del distrito limeño.

Según videos difundidos en redes sociales, el siniestro de gran escala se puede contemplar a cinco cuadras de distancia, y se habría originado cerca de un centro educativo y grifo de la urbanización Santa Martha.

Incendio de grandes proporciones en almacén de Ate. Foto: Captura Canal N
Incendio de grandes proporciones en almacén de Ate. Foto: Captura Canal N

Nota en desarrollo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.