Los Bomberos Voluntarios del Perú desplegaron 15 unidades para contener un incendio en un depósito de la urbanización Santa Martha, en el distrito de Ate.

De acuerdo con los reportes, las lenguas de fuego y la inmensa humareda se dan en un depósito ubicado en la zona industrial del distrito limeño.

Según videos difundidos en redes sociales, el siniestro de gran escala se puede contemplar a cinco cuadras de distancia, y se habría originado cerca de un centro educativo y grifo de la urbanización Santa Martha.

Incendio de grandes proporciones en almacén de Ate. Foto: Captura Canal N

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