La Municipalidad de Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), decidió rescindir el contrato con Disamart tras comprobar que las obras en el Campo de Marte están abandonadas.

La empresa Disamart comenzó las obras en el icónico parque de Jesús María en noviembre del año pasado, y a la fecha, solo se registró un avance del 30%, pese a que tenía que ser entregada en mayo. Tras resolverse el acuerdo, Invermet se hará cargo de culminar el trabajo y Jesús María, del mantenimiento.

El alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, informó que desde marzo se detectó el abandono de riego en árboles del Campo de Marte , por lo cual solicitaron a Disamart que les permita a la comuna realizar un mantenimiento de emergencia.

“Nos han solicitado y nos van a entregar la documentación, entre lunes y martes, para que nosotros (la Municipalidad de Jesús María) entremos nuevamente al Campo de Marte a recuperar las áreas verdes y hacer una evaluación de las especies arbóreas”, dijo a Canal N.

Gálvez añadió que entre las obras por realizar se encuentra la expansión de áreas verdes tras la eliminación de pasadillos de cemento y asfalto cerca de los monumentos; asimismo, se construirán baños, colocarán cámaras de seguridad y plantarán 100 árboles más.

Obras inconclusas en el Campo de Marte terminan con resolución de contrato. Foto: Captura / Canal N

¿Cuándo reabrirá el Campo de Marte?

Según el alcalde, “si existe la voluntad de la Municipalidad de Lima” para la reconstrucción del Campo de Marte, se prevé que la obra estará completa hacia la primera quincena de setiembre.

“Estamos haciendo también un segundo baño porque el que teníamos era prácticamente un silo, un foco infeccioso. Vamos a tener zona de trote, bicicleta, juegos para niños e inclusivos”, indicó.

El burgomaestre resaltó que las áreas verdes no se verán afectadas ni serán disminuidas con la remodelación del Campo de Marte.

“El Campo de Marte va a tener dos tipos de riego: por asperción y por inundación a través de los canales”, refirió.