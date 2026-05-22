El Gobierno británico estudia la suspensión y reducción de aranceles sobre más de un centenar de productos agroalimentarios importados, entre ellos galletas, chocolate o frutos secos, con el objetivo de abaratar la cesta de la compra y aliviar la presión del coste de la vida en los hogares.

La ministra de Economía, Rachel Reeves , indicó este jueves que la lista definitiva se publicará la próxima semana, tras un proceso de consulta con el sector para definir los artículos afectados.

El Ejecutivo estima que la iniciativa podría generar un ahorro de más de 150 millones de libras (173 millones de euros) anuales para los consumidores, según indicó en un comunicado.

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En paralelo, Reeves, que comparecerá más tarde ante el Parlamento para dar detalles, prepara otras medidas de apoyo a la ciudadanía, entre ellas la gratuidad del autobús para niños de entre cinco y 15 años en Inglaterra durante el mes de agosto.

Esto permitirá viajes ilimitados en servicios locales durante las vacaciones escolares, dentro de un programa denominado ‘Grandes Ahorros del Verano Británico’.

El Ejecutivo laborista ha extendido además la rebaja de 5 peniques en el impuesto sobre carburantes hasta final de año, lo que eleva el ahorro medio estimado para los conductores a 120 libras (138,6 euros) desde que se introdujo en 2025, según el Ministerio de Economía.

El primer ministro, Keir Starmer, afirmó en la nota que estas “medidas prácticas” buscan “devolver dinero a los bolsillos de la gente”.

Reeves subrayó a su vez que su prioridad es “proteger a los hogares del aumento de los costes”, en un contexto de presión inflacionaria en alimentos y energía.

Con estos anuncios, Starmer trata de consolidar su mandato en un momento en que varios de sus colegas planean instigar elecciones internas para desafiar su liderazgo, tras la derrota laborista en las elecciones parciales y regionales del pasado 7 de mayo.