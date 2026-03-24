Resultado de ello, UK asegura que hay US$ 10 mil millones en inversiones comprometidas desde entonces. ¿Qué viene en adelante? Según dijo Su-Lin Garbett-Shiels, nueva embajadora de UK en Perú, en diálogo con Gestión, el interés por iniciar una nueva etapa de colaboración con otro enfoque.

Embajadora, ¿por qué escogieron Lima para realizar su primer foro vinculado a infraestructura? Entiendo que llegarán delegaciones de otros países de América Latina y el Caribe.

Hemos tenido mucho éxito en Perú realizando proyectos de la mano con el gobierno y con empresas británicas. En este foro podemos compartirlo con nuestros aliados en la región. Es una muestra de ello.

¿Diría usted que la colaboración técnica con Perú ha traído más resultados para ustedes que con el resto de países latinos?

No quiero asumir que conozco todos los proyectos que hemos hecho, pero es verdad que nuestra historia con Perú es muy fuerte y hay mucha experiencia por compartir a la región.

Crucial ha sido el modelo Gobierno a Gobierno (G2G) en esa colaboración. Pero ahora buscan llevar esa experiencia al modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP), de la mano de ProInversión, que habla ya de “APP 5.0″, ¿qué buscan exactamente?

No se trata que el G2G sea mejor que las APP o al revés. Se debe escoger el modelo más adecuado. Con la nueva ley de APP, ProInversión tiene un margen más amplio: será concedente.

Nuestro interés es ayudarlos a generar casos de negocio, utilizando un modelo propio que usamos en UK llamado de “los 5 casos”. Es una mirada más estratégica, con licitaciones más “bancables” y viables desde su planificación temprana.

La meta sería evitar seguir viendo que proyectos, como Torre Trecca, ¿demoren décadas en adjudicarse?

Esa sería parte de la idea. Queremos que Perú ofrezca al mercado proyectos que interesen, no solo a cualquiera, sino a los mejores postores internacionales.

Hasta ahora su apoyo principal ha sido bajo el modelo G2G. Pero bajo este nuevo enfoque, ¿podríamos ver empresas británicas concursar para adjudicarse APP y operarlas en adelante?

Sí. Es posible que quieran trabajar en Perú en esta nueva etapa. Están abiertos a ello.

Su-Lin Garbett-Shiels, embajadora de Reino Unido en Perú. Foto: Embajada de Reino Unido en Perú.

Su antecesor, Gavin Cook, le dijo a Gestión antes de irse que el British Geographical Survey (BGS) estaba explorando oportunidades de apostar por proyectos mineros en Perú, pero con infraestructura de conectividad, ¿sigue en planes?

La idea de este proyecto es aprender más de la riqueza en los minerales del Perú para saber dónde están las oportunidades, no solo para las empresas británicas. Y sí: en caso se identifique una oportunidad, podemos ser convocados a invertir en transporte para apoyar a la industria.

¿Veremos novedades pronto?

En este foro de infraestructura (que durará toda la semana) BGS presentará sus hallazgos que contribuirán al Plan Maestro de Desarrollo del Corredor Norte.

Cook comentó que quería replicar el modelo de AngloAmerican, con Quellaveco, especialmente en Cajamarca...

El trabajo de BGS es un esfuerzo colaborativo. Los minerales pueden estar allí, pero se necesita la infraestructura complementaria, no solo para que salga de la mina, sino para que la región se pueda desarrollar al mismo tiempo.

El Banco Mundial también está involucrado en el proyecto. El objetivo es tener una hoja de ruta para el Corredor Minero Norte, pero no solo para atraer más inversión, sino bienestar a la población.

Eso pasa por respetar el medioambiente de la zona...

Para nosotros son muy importantes los estándares de oro, como les llamamos, en materia medioambiental. Se pueden hacer esos proyectos de manera sucia y no ética, pero las empresas británicas aquí han demostrado que sus estándares son muy altos. No merece la pena arriesgar la biodiversidad peruana por sus minerales.

DELEGACIONES EXTRANJERAS. Durante el I Foro de Infraestructura LATAC-Reino Unido, llegarán a Perú delegaciones de 7 países de la región. Entre las personalidades más destacadas están Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas de Guatemala; y Robert Morgan, ministro con responsabilidad sobre Obras e Infraestructura de Jamaica.

UK también ha colaborado con Perú elaborando planes. El último: el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031, que ha dejado fuera de sus prioridades a la Línea 3 del Metro de Lima y Callao. En diciembre se comunicó que ese proyecto les interesaba, junto al Tren Lima-Ica, ¿cómo toman la noticia?

Obviamente estamos interesados en proyectos específicos, pero nuestro enfoque es en todo el sistema de infraestructura. Eso suma regulación, transferencia de asistencia técnica y cualquier prioridad que tenga el nuevo gobierno del Perú.

Seguirán sus novedades, entonces. Pero no creo que saluden que en diciembre el gobierno salude su interés y al mes siguiente lo quite de su lista.

Somos un socio para el Perú a largo plazo, no solo para un proyecto. Es el derecho del gobierno ordenar sus prioridades. Tal vez sea en transporte, escuelas u hospitales. Ofrecemos un sistema para compartir prácticas internacionales para el desarrollo en general, no solo de un proyecto.

Obviamente tenemos empresas de UK interesadas en las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, pero la brecha de infraestructura aquí es grande.

Las oportunidades sobran...

En muchos países de la región, no solo aquí, pero sí: hay oportunidades para trabajar, no solo en las líneas de metro.

Embajadora usted asumió funciones en enero.

Sí.

Desde entonces Perú cambio una vez de presidente y lo volverá a hacer en unos meses. ¿Qué expectativa tienen? No del resultado, sino de que el nuevo gobierno tenga la solidez institucional para mantener e impulsar los acuerdos que alcancen con UK.

Somos respetuosos de la democracia peruana y nuestra relación bilateral tiene más de 200 años. Podemos trabajar en cualquier situación. Los gobiernos cambian en UK también.

Tenemos vínculo con los ministros, con los expertos, con los líderes de opinión. Obviamente el gobierno es crucial, pero es toda una sociedad que ya logrado éxito en Perú con el apoyo de UK. Por eso no tengo miedo de trabajar con cualquier gobierno, bajo cualquier situación. Tenemos en experiencia en eso.

No temen a apostar por el Perú, a pesar de esta inestabilidad política de ya una década.

Exacto. Tampoco de crear oficinas aquí, porque varias empresas británicas ya lo han hecho.