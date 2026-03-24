La embajadora británica anticipa que empresas de su país podrían participar en licitaciones de proyectos APP en un futuro. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Reino Unido (UK, por sus siglas en inglés) escogió al Perú para realizar su primer “Foro de Infraestructura LATAC-Reino Unido”. ¿La razón? El éxito en la colaboración entre ambos países en este rubro que se elevó desde los Juegos Panamericanos Lima 2019.

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