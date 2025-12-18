En poco más de un mes, el Congreso de la República culminó la parte del proceso que le correspondía para que el CDI con Reino Unido fuese aplicable en 2026. Foto: Difusión.
En poco más de un mes, el Congreso de la República culminó la parte del proceso que le correspondía para que el CDI con Reino Unido fuese aplicable en 2026. Foto: Difusión.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

En marzo de este año el Perú y Reino Unido firmaron un Convenio para evitar la Doble Imposición (CDI) tributaria. Hasta finales de octubre, como reportó Gestión, parecía que entrada en vigencia total demoraría más de lo previsto. Sin embargo, el panorama ha cambiado rápidamente desde entonces.

TE PUEDE INTERESAR

Reino Unido: las nuevas exigencias para migrantes que buscan residencia permanente
Reino Unido y el proyecto con Aje: la llave para superfrutos en Europa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.