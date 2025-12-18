En conversación con Gestión, Gavin Cook, embajador del Reino Unido en el Perú, anticipó que esta semana es clave para garantizar que el CDI, que busca facilitar el intercambio comercial y las transacciones entre ambos países, pueda aplicarse desde el 2026.

En ese panorama, falta solo un paso, desde el lado británico, para hacerlo posible. Así las cosas, por el fuerte componente tributario del CDI, serían las empresas peruanas las que podrían gozar de sus beneficios antes que sus pares británicos. Aquí las razones.

Año fiscal

Tal como han advertido diversos tributaristas informados sobre la naturaleza de los CDI, estos acuerdos tienen efectos principalmente sobre el Impuesto a la Renta (IR), que se aplica anualmente. Por ese motivo, se entiende que su aplicación total podría ser recién un año posterior a que se culminen los trámites internos para su entrada en vigencia.

Al respecto, de acuerdo a Cook, a la fecha el Reino Unido sigue avanzando con su proceso interno de ratificación. Y solo les resta un paso.

Concretamente, lo que falta es enviar una nota verbal al Gobierno peruano. Este es el documento oficial a nivel diplomático que comunica el cierre de los pasos burocráticos para viabilizar el convenio.

Superado ello, puede entrar en vigor. A raíz de que Perú acabó con este trámite antes que Reino Unido, el embajador anticipó que serán primero los peruanos quienes podrán disponer del CDI para sus negocios.

“La fecha exacta depende de las conversaciones entre la Sunat y HMRC (autoridad tributaria del Reino Unido), pero creería que estará vigente en 2026 para los peruanos que vivan en Reino Unido y quizá a inicios del 2027 para las empresas británicas que operan aquí”, estimó.

Gavin Cook, embajador del Reino Unido en Perú, en entrevista con Gestión. Foto: Mario Zapata (@photo.gec).

La razón, detalló Cook, se debería a las diferencias en el inicio de los años fiscales. En Perú, el ciclo sigue el mismo ritmo del año calendario (1 de enero - 31 de diciembre), pero en Reino Unido no. El año fiscal suele comenzar en abril en este país europeo.

Aparte de ello, se requerirá un periodo para que ambas autoridades tributarias se familiaricen con los acuerdos establecidos en el CDI, a igual que informar a todos los stakeholders sobre ello.

Así, Perú activaría su décimo CDI con un socio comercial. Otros países con los que ya se tiene un acuerdo similar vigente son Japón (2022), la Comunidad Andina (2005), Portugal (2015), Canadá y Chile (2004), entre otros.

Trámite express peruano

En poco más de un mes, el Congreso de la República culminó la parte del proceso que le correspondía para que el CDI con Reino Unido fuese aplicable en 2026.

Como contó Gestión, hasta finales de octubre, el convenio seguía en manos del Poder Ejecutivo y aún faltaba que las comisiones de Relaciones Exteriores y Economía dictaminaran el CDI, siguiendo el proceso regular de un proyecto de ley.

Sin embargo, el 12 de noviembre, en edición extraordinaria de El Peruano, se publicó la Resolución Legislativa N.º 32496, con el que le daba su aprobación. Pero para culminar con las responsabilidades peruanas hacia falta un paso más.

Según el artículo 56 de la Constitución del Perú hacia falta que se ratificara el CDI vía un Decreto Supremo (D.S.). Este hecho ocurrió el 20 de noviembre, cuando el presidente José Jerí y la Cancillería oficializaron la publicación del D.S N.º 051-2025-RE.

El CDI entre Reino Unido y Perú fue firmado por el ex canciller Elmer Schialer y David Lammy, su homónimo en el país europeo. Foto: Cancillería.

En torno a esta cronología, Cook saludó que las autoridades peruanas hayan actuado con rapidez para que el CDI pueda ser aplicable para las empresas del país.

“Fue resuelto en tiempo récord. Por un lado fue express, pero también refleja todo el trabajo detrás. Ha sido muy bien gestionado a nivel técnico y es un excelente ejemplo de colaboración. Hemos hecho lo mismo a nivel parlamentario y en la HMRC”, apuntó.

Con este logro cerca, el embajador anticipó que firmas como Orygen, Anglo American y Hochschild ya están evaluando como sacarle provecho al CDI para incrementar sus inversiones en Perú.

“El CDI, junto a la incorporación del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) suman al objetivo de acrecentar la colaboración económica con el Perú. Las empresas están tomando decisiones para aumentar su presencia aquí”, aseguró.