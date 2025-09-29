La Embajada de Reino Unido busca contribuir a crear mercados internacionales para los superfrutos amazónicos. (Foto: Captura de Youtube).
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

En tiempos de incertidumbre comercial por los cambios en las políticas arancelarias iniciados en Estados Unidos (EE.UU.), el Reino Unido levanta las banderas de la colaboración y el libre comercio en el marco de tratados con los países andinos y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) ante oportunidad para empresas británicas en los sectores de minería y energía en Perú, y para exportaciones de superfrutos a Europa empleando como base a dicho mercado. Conozca los nuevos lazos comerciales que Reino Unido viene estableciendo con Perú y las expectativas con una iniciativa clave con la multinacional peruana Aje, en la entrevista con el embajador británico en Perú, Gavin Cook, en Perumin 37.

