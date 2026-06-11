Papa bendice la torre más alta de la Sagrada Familia de Barcelona
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Agencia Bloomberg
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En 1883, cuando Antoni Gaudí se unió a un pequeño equipo que trabajaba en una iglesia en Barcelona, ​​el plan era diseñar una estructura bastante modesta inspirada en una basílica italiana. Sin embargo, al año siguiente, cuando el joven arquitecto catalán se hizo cargo del proyecto, se propuso algo mucho más ambicioso.

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