Gaudí dedicó su vida a la Sagrada Familia, consagrando más de 40 años en su construcción. La iglesia, culminación de sus experimentos con el modernismo tipo Art Nouveau y expresión de su absoluta devoción al cristianismo, es un ejemplo único de arquitectura sacra. Es un templo psicodélico, orgánico y prismático, del tamaño y la complejidad de una catedral gótica, pero diseñado prácticamente sin ángulos rectos.

En el centenario de la muerte de Gaudí —quien fue atropellado por un tranvía camino a confesión y falleció cuando solo una torre de la fachada estaba terminada—, la iglesia celebra un hito importante. Esta semana, el papa León XIV inauguró la Torre de Jesucristo, la última de las torres del transepto central de la Sagrada Familia, convirtiendo a la iglesia en la más alta del mundo. Si bien las torres ya están terminadas (y la iglesia lleva años abierta a turistas y celebrando servicios religiosos), la construcción aún continúa, y se prevé que la basílica esté terminada a mediados de la década de 2030.

Ciento cincuenta años pueden parecer un plazo inexplicablemente largo para un proyecto de construcción. Pero podría haber tardado aún más de no ser por el ingenio moderno: arquitectos e ingenieros que han tomado el relevo de Gaudí han completado seis torres desde 2019, finalizando aproximadamente el 20% de la iglesia en menos de una década.

Se trata de una proeza de la ingeniería estructural. Cuando Gaudí diseñó las torres que están recién terminadas, los constructores no contaban con los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Él jamás dudó de que Dios lo haría posible.

“Él resolvía el desafío conceptual de cómo debía verse”, dice Steve McKechnie, ingeniero estructural y director de Arup, una consultora global de arquitectura e ingeniería con sede en Londres. “Creía que el desafío de cómo se iba a construir era algo que debía abordarse más adelante”.

La Sagrada Familia es muchas cosas. Es una iglesia que exhibe sus símbolos abiertamente, con flora y fauna talladas en sus capiteles y agujas. Es un templo tan arraigado en los fundamentos matemáticos de la naturaleza como en la abstracción cosmológica de los cielos. Y es una obra sumamente compleja de contemplar, una visión vertiginosa del éxtasis de Cristo, el misterio expresado en términos maximalistas, hasta en las palabras grabadas en piedra.

Gran parte de la iglesia se construyó con estructuras de hormigón armado revestidas de piedra, un proceso más avanzado que las técnicas tradicionales de piedra y mampostería empleadas en las catedrales del pasado. Sin embargo, este método no era adecuado para la Torre de la Virgen María, de 138 metros de altura, que se alza sobre el ábside abovedado de la iglesia y la cripta que se encuentra debajo. La cripta se comenzó a construir antes de que Gaudí asumiera el cargo de arquitecto principal, y no estaba diseñada para soportar una torre del tamaño propuesto por él. El hormigón armado era simplemente demasiado pesado, uno de los muchos problemas que Gaudí dejó para que generaciones posteriores los resolvieran.

Para construir la torre dedicada a la Virgen María, Arup colaboró ​​con los equipos de diseño, construcción y aprovisionamiento de la basílica para desarrollar paneles de piedra prefabricados, ligeros pero resistentes. El equipo aplicó esta técnica a las cinco torres centrales del transepto —cuatro para el Evangelista y una en el centro para Cristo—, ensamblando las piezas fuera de la obra y encajándolas en su lugar.

“En realidad, nunca tuvimos la intención de revolucionar la forma en que construimos la torre”, dice McKechnie . “Intentábamos encontrar una manera de hacerla más ligera y eficiente. Pero resultó que el método que ideamos juntos fue diez veces más rápido en la obra”.

“Mi cliente no tiene prisa”

Desde el principio, Gaudí planeó que la construcción de la Sagrada Familia durara mucho después de su muerte (“Mi cliente no tiene prisa”, se dice que comentó tras asumir la dirección en 1883). En lugar de trazar el plano y construir capa por capa, el arquitecto se centró en un único elemento vertical: la fachada del Nacimiento. La primera de las tres entradas previstas, esta fachada de ornamentación desmesurada, consta de cuatro torres dedicadas a los doce apóstoles, incluyendo el campanario de San Bernabé, la única torre que se terminó por completo durante su vida (la fachada completa se terminó alrededor de 1930).

Junto con la primera fachada, el arquitecto creó numerosas maquetas de yeso para mostrar el aspecto final de la estructura. Según Mauricio Cortés Sierra, el último de una larga lista de arquitectos principales de la iglesia, el objetivo de Gaudí con la fachada del Nacimiento era “dejar una parte totalmente terminada como motivación para que las generaciones futuras continuaran con la obra”.

Esa decisión pudo haber asegurado no solo que la torre se completara finalmente, sino también que su visión excéntrica fuera continuada por sus sucesores. A fin de cuentas, habría sido extremadamente tentador para los constructores posteriores abandonar el peculiar vocabulario visual del Modernismo o simplificar sus elementos decorativos, tan específicos. De hecho, algunos observadores posteriores rechazaron por completo el estilo de Gaudí: durante su estancia en Barcelona en plena Guerra Civil Española, George Orwell describió la Sagrada Familia como “uno de los edificios más horribles del mundo”, argumentando que los anarquistas deberían haberla dinamitado (y lo intentaron en 1936, cuando vandalizaron el taller del arquitecto, quemando sus planos, dibujos y fotografías, y destrozando sus maquetas).

Sin desanimarse, los promotores de la iglesia recrearon los planos de Gaudí a partir de las pistas que dejó, incluyendo fotografías y dibujos que el arquitecto había prestado a editores en vida. También reconstruyeron las maquetas destrozadas, una “tarea titánica”, según Cortés Sierra. “Por suerte, las maquetas eran de yeso, así que se rompieron, pero no se quemaron”.

Así, la visión de Gaudí perduró, aunque no sin contratiempos. Por ejemplo, la Sagrada Familia se construyó con piedra extraída de Montjuïc, la prominente colina que se alza sobre la ciudad y que ha sido utilizada por los constructores desde la época de los antiguos íberos. Estas canteras cerraron definitivamente en la década de 1950, lo que obligó a los promotores a buscar desesperadamente hasta la última piedra disponible. Apreciada por su calidad cromática, la piedra de Montjuïc era difícil de sustituir: el silicio presente en la arenisca puede hacer que parezca rosa, amarilla o gris según la luz. Para conseguir el mismo efecto brillante, hoy en día los constructores obtienen la piedra de Galicia, en el noroeste de España, así como de Inglaterra, Francia e incluso India.

Luego estaban los detalles que Gaudí solo había conceptualizado, como la estrella para la cima de la Torre de la Virgen María, que pesaría más de 5 toneladas una vez terminada. O la cruz que diseñó como pináculo de la Torre de Jesucristo: una cámara hueca de cristal transparente para la reflexión profunda y la conversación con Dios.

Para la cruz, Cortés Sierra explica que los arquitectos consideraron diversas soluciones, desde materiales de cambio de fase hasta vidrio fotocromático que se oscurece con la luz solar. “Pero su implementación era tan compleja que, de haber fallado esta nueva tecnología, el proyecto se habría visto perjudicado”, dice. “Así que optamos por técnicas más tradicionales”.

La pasión del ingeniero

Entrar en la Sagrada Familia es como adentrarse en un caleidoscopio. La luz que se filtra a través de los vitrales de colores intensos baña la geometría etérea de las columnas ramificadas y los arcos catenarios del templo en un vívido espectro de arcoíris. Las columnas se desplazan a medida que se elevan, retorciéndose en un complejo patrón de doble hélice antes de resolverse.

Tampoco hay mucho alivio visual en el exterior. Acercarse al frontón en forma de hueso de la fachada de la Pasión, adornado por una desafortunada serie de estatuas cúbicas añadidas por el escultor Josep Maria Subirachs , es como mirar dentro de la boca de la ballena que se tragó a Jonás. Incluso a la distancia, la fachada del Nacimiento, con sus torres almenadas, parecen sin resolver, como patrones fractales suspendidos en un bucle infinito.

Si bien la Sagrada Familia es quizás el edificio más íntimamente creado por el ser humano en el último siglo y medio, su apariencia parece artificial. Por eso resulta útil —incluso reconfortante— comprender, aunque sea mínimamente, cómo se construyó realmente.

Busque los paneles de piedra prefabricados: hay casi mil (972 para ser exactos) que conforman las seis torres centrales de la iglesia. Arup ensambló las piedras con mortero tradicional y luego las fijó firmemente pasándolas a través de tendones de acero inoxidable dúplex, que las mantienen en su lugar. Anclados mediante un gato hidráulico, los tendones pretensan los paneles, impidiendo que las piedras se muevan.

“Así que, incluso cuando el viento intenta abrir esas juntas, la compresión es suficiente para evitar que se abran”, explica Liam Duff, ingeniero estructural de Arup. “Pero lo realmente sorprendente es que nos permite construirlo fuera de la obra. Normalmente, habría que levantar cada una de esas piedras individualmente, colocarlas, asegurarse de que estén en el lugar correcto y luego colocar la siguiente y así sucesivamente”.

Desde la distancia, por supuesto, las juntas de los paneles no son visibles. No están diseñadas para serlo. Pero el alcance de la solución se aprecia claramente desde lejos. Si bien no es una tarea sencilla, la construcción prefabricada ofreció una solución clara y directa al problema logístico que suponía erigir este templo sobrenatural. Si Dios está en los detalles, entonces la gracia está en la ingeniería.