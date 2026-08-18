Contrario a lo que se suele creer, décadas de investigación en psicología y comportamiento organizacional han demostrado que la creatividad en las organizaciones no es producto de una habilidad innata o del genio, sino que surge de nuestras colaboraciones, la calidad de los comentarios que recibimos y nuestra exposición a nuevas fuentes de información.

Las personas más innovadoras en las organizaciones suelen ser los “exploradores creativos”, capaces de descubrir con destreza nuevas direcciones prometedoras al aprovechar las ideas y la inspiración que los rodean. Sin embargo, en nuestra investigación, observamos que la mayoría de las organizaciones afirman que, por el contrario, buscan “genios creativos”.

Por ejemplo, en un estudio de aproximadamente 10,000 ofertas de empleo actuales para puestos creativos en Estados Unidos y Canadá (como director creativo, diseñador gráfico, especialista en contenido creativo y coordinador de mercadotecnia), encontramos que más del doble de las ofertas de empleo son más propensas a incluir palabras como “genio”, “visionario” y “único”, en lugar de “curioso”, “observador” y “experimental”.

Sin embargo, a pesar de la popularidad del lenguaje “genio” de reclutamiento, cuando realizamos una investigación de seguimiento y examinamos qué tipo de lenguaje de reclutamiento es de hecho más efectivo, descubrimos algo sorprendente: los solicitantes son significativamente más propensos a postularse con anuncios que utilizan lenguaje de “explorador” (en lugar de “genio”).

Una joven observa con atención un mural de ofertas laborales en una feria de empleo juvenil en Lima, reflejo del creciente interés de la Generación Z por encontrar trabajos alineados con sus valores y expectativas. (Foto: Difusión)

Para determinarlo, llevamos a cabo un estudio en línea real del mercado laboral con 2,000 solicitantes de empleo reales que se postularon para el mismo puesto. En el experimento, la mitad de los solicitantes vio versiones de la publicación que utilizaban lenguaje de “explorador”, mientras que la otra mitad vio publicaciones para el mismo trabajo que utilizaban lenguaje de “genio”. Tras controlar varios factores como la edad, la experiencia laboral, la situación laboral y el estatus migratorio, observamos que tanto los candidatos como las candidatas eran más propensos a postularse con las publicaciones que usaban lenguaje de “explorador”. Este resultado sobresalió ya que investigaciones anteriores han revelado que términos como “brillantez” y “genio” tienden a disuadir de manera desproporcionada a las aspirantes femeninas. Esto no se bebe a una supuesta falta de brillantez, sino porque esos términos están fuertemente asociados con entornos laborales más masculinos.

Es más, el lenguaje exploratorio no solo fomentó un mayor número de solicitudes y una mayor diversidad demográfica entre los candidatos, sino que también atrajo más solicitudes de personas con puntuaciones más altas en medidas de desempeño creativo.

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Cómo redactar tu próxima oferta de empleo

En la práctica, esta investigación nos indica que, cuando redactes tu próxima oferta de empleo, memorándum interno o presentación y quieras destacar el valor cada vez más urgente de la creatividad y la innovación, recuerda enmarcarlo en términos de exploración. Usa términos como experimentación, prueba y error, exploración, colaboración, curiosidad y retroalimentación, y evita términos que sugieran lo contrario, como genio, talento innato, brillante o dotado.

La influencia puede ser considerable. Al replantear la creatividad como algo que las personas hacen, en lugar de algo que son, las organizaciones pueden atraer no solo a más candidatos, sino a los adecuados: los exploradores curiosos que realmente impulsarán la innovación.

En términos más generales, esta investigación también cuestiona algunas suposiciones arraigadas sobre la conexión entre el genio y la creatividad. La suposición por defecto es que presentar la creatividad como algo excepcional y poco común es inspirador. Sin embargo, nuestro trabajo muestra que, en lugar de ser motivadores, esos marcos pueden disuadir a personas capaces que no se ven reflejadas en el arquetipo del genio. De hecho, lo que encontramos es que el marco predeterminado del genio que muchas organizaciones utilizan para reclutar talento creativo puede, irónicamente, ir en contra de sus propios intereses, desalentando precisamente a los candidatos que buscan atraer.

*Por: George E. Newman, Grusha Agarwal y Rachel L. Ruttan (docentes en Rotman School of Management de la Universidad de Toronto)