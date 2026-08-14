Suprema pone límites a la exclusividad: ¿cuáles son? | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Tener más de un empleo al mismo tiempo es una práctica permitida por el ordenamiento laboral peruano y puede responder tanto a la búsqueda de mayores ingresos como al desarrollo profesional del trabajador.

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