El incremento de la remuneración mínima vital (RMV) a S/ 1,300 no tendría efectos sobre los niveles de informalidad laboral en el país, según sostuvo el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, quien defendió la medida anunciada por el Gobierno de Keiko Fujimori.

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) señaló que el nuevo monto no responde a una decisión aislada, sino que forma parte de un conjunto de medidas económicas orientadas a elevar el poder adquisitivo de la población.

Cabe recordar que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, también salió al frente a indicar que este incremento, de S/ 1,130 a S/ 1,300 se realizará en dos tramos. El primero de S/ 100 y, posteriormente, de S/ 70. Pero, subrayó, antes deberá pasar la idea por el Consejo Nacional del Trabajo (CNT).

Ya es sabido que estas medidas, implementadas en casi todos los gobiernos, ponen en jaque a las micro y pequeñas empresas. Al menos así lo han reiterado distintos analistas.

Según explicó Sheput en declaraciones a Exitosa, el incremento habría sido previamente evaluado por las autoridades. Añadió que, incluso con una RMV de S/ 1,300, el poder de compra de los trabajadores apenas alcanzaría niveles similares a los registrados en 2020.

En esa línea, el ministro descartó que la decisión vaya a provocar un incremento de la informalidad empresarial y sostuvo que el ajuste debe analizarse como parte de una estrategia económica más amplia destinada a recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Sheput sobre RMV de S/ 1,300: poder adquisitivo aún estaría en niveles de 2020 | (Foto: El Comercio)

El ministro recordó que alrededor de 7 de cada 10 trabajadores peruanos se encuentran actualmente en la informalidad, situación que implica que una parte importante de la población ocupada no acceda a beneficios laborales como vacaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), seguridad social o pensiones.

Frente a las observaciones formuladas por Diego Macera, miembro del Consejo Fiscal, sobre el incremento de la remuneración mínima, Sheput aseguró que la decisión fue evaluada antes de ser anunciada.

De esta manera, el titular del MTPE defendió el aumento de la RMV a S/ 1,300 bajo dos argumentos principales: la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y la posición del Gobierno de que el incremento no tendrá un impacto negativo sobre la informalidad laboral.