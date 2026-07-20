Este jueves 23 de julio es feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, por lo que a los trabajadores les corresponde un descanso remunerado. Si trabajas en una empresa privada y te toca laborar ese día, te corresponden un triple pago por la jornada de ese día, que deberá reflejarse en tu boleta de pago, a fin de mes, siempre y cuando no se te compense con un descanso que reemplace el feriado trabajado.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), explicó los beneficios que le corresponden a los trabajadores del régimen privado si laboran en días feriados, y las sanciones que pueden recibir los empleadores si incumplen las disposiciones relacionadas a esta materia.

¿Qué me corresponde si trabajo este 23 de julio?

Si trabajas en un día declarado feriado nacional, y no se te ha asignado un descanso sustitutorio que reemplace el feriado laborado, entonces te corresponde el pago de:

La remuneración correspondiente al día feriado (ya incluida en la remuneración mensual).

La remuneración diaria correspondiente a la labor efectuada.

Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100?% de la remuneración diaria correspondiente a la labor efectuada.

Por este motivo el 23 de julio será feriado en Perú: revisa lo que dice la normativa sobre el descanso. (Foto: imagen generada con Gemini IA)

Tomar en cuenta

Por ejemplo, si el trabajador gana S/ 50 diarios, y trabaja en un día declarado feriado nacional, entonces le corresponde la remuneración por el feriado (S/ 50), la remuneración por el trabajo realizado (S/ 50), y la sobretasa del 100% (S/ 50). En total, el trabajador recibe S/ 150.

Recuerda que no se considera que se ha trabajado en día feriado, cuando el turno de trabajo se inicia en día laborable y concluye en el feriado.

¿Qué pasa si se incumplen los derechos referidos a los descansos remunerados en feriados?

Los empleadores que incumplen con las disposiciones relacionadas con los descansos remunerados en días feriados pueden ser sancionados con multas hasta los S/ 288,915, dependiendo del tipo de empresa y la cantidad de trabajadores afectados. Esta infracción es considerada muy grave en materia de relaciones laborales.

La Sunafil reafirma su compromiso de seguir orientando a los trabajadores en sus derechos y responsabilidades en el terreno laboral, promoviendo así un trabajo digno y decente para más peruanos.