Cuánto recibirán los trabajadores que laboren este 23 de julio. (Foto: Andina)
Cuánto recibirán los trabajadores que laboren este 23 de julio. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Este jueves 23 de julio es feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, por lo que a los trabajadores les corresponde un descanso remunerado.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), explicó los beneficios que le corresponden a los trabajadores del régimen privado si laboran en días feriados, y las sanciones que pueden recibir los empleadores si incumplen las disposiciones relacionadas a esta materia.

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¿Qué me corresponde si trabajo este 23 de julio?

  • La remuneración correspondiente al día feriado (ya incluida en la remuneración mensual).
  • La remuneración diaria correspondiente a la labor efectuada.
  • Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100?% de la remuneración diaria correspondiente a la labor efectuada.
Por este motivo el 23 de julio será feriado en Perú: revisa lo que dice la normativa sobre el descanso. (Foto: imagen generada con Gemini IA)
Por este motivo el 23 de julio será feriado en Perú: revisa lo que dice la normativa sobre el descanso. (Foto: imagen generada con Gemini IA)

Tomar en cuenta

Por ejemplo, si el trabajador gana S/ 50 diarios, y trabaja en un día declarado feriado nacional, entonces le corresponde la remuneración por el feriado (S/ 50), la remuneración por el trabajo realizado (S/ 50), y la sobretasa del 100% (S/ 50). En total, el trabajador recibe S/ 150.

¿Qué pasa si se incumplen los derechos referidos a los descansos remunerados en feriados?

Los empleadores que incumplen con las disposiciones relacionadas con los descansos remunerados en días feriados pueden ser sancionados con multas hasta los S/ 288,915, dependiendo del tipo de empresa y la cantidad de trabajadores afectados.

La Sunafil reafirma su compromiso de seguir orientando a los trabajadores en sus derechos y responsabilidades en el terreno laboral, promoviendo así un trabajo digno y decente para más peruanos.

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