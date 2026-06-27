El feriado largo por la festividad de San Pedro y San Pablo, que se extenderá del sábado 27 al lunes 29 de junio, generaría un movimiento económico de alrededor de US$ 130 millones gracias al desplazamiento de aproximadamente 936 mil turistas internos por diferentes regiones del país, según estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El mayor dinamismo se reflejaría en actividades como hospedaje, transporte, restaurantes, recreación y comercio local, impulsando las economías regionales durante los tres días de descanso.

Feriado largo por San Pedro y San Pablo movería US$ 130 millones por turismo interno. Foto: Mincetur.

Las proyecciones del sector indican que cada viajero desembolsaría en promedio S/ 480 durante todo el viaje y permanecería cerca de tres noches en el destino elegido.

“Los fines de semana largos continúan representando una importante oportunidad para impulsar el turismo interno, fortalecer las economías regionales y promover el desplazamiento de turistas hacia destinos tradicionales y emergentes del país”, señaló el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez.

Lima volvería a concentrar el mayor flujo de viajeros, al representar el 42% del total de desplazamientos previstos. La mayoría de turistas optaría por viajes de corta distancia hacia destinos de la costa y la sierra central, favorecidos por su cercanía, oferta gastronómica y atractivos naturales.

Motivaciones de viaje

En cuanto a las razones para viajar, el 48% de los desplazamientos respondería a visitas a familiares y amigos, mientras que el 40% tendría como principal motivación el descanso y la recreación.

El transporte terrestre seguiría siendo la principal alternativa de viaje, concentrando el 85% de los desplazamientos mediante buses interprovinciales y vehículos particulares.

Respecto al alojamiento, el 60% de los viajeros se hospedaría en viviendas de familiares o amigos, el 35% utilizaría establecimientos de hospedaje y el 5% restante optaría por otras modalidades. Además, el 95% organizaría su viaje por cuenta propia, una tendencia que se ha consolidado con el uso de plataformas digitales para planificar y reservar servicios turísticos.