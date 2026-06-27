El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) lanzó en Arequipa una nueva edición del concurso “Turismo Emprende”, con el que busca financiar proyectos innovadores de micro y pequeñas empresas del sector turístico a nivel nacional.

La convocatoria 2026-II, en la modalidad “Innovación y mejora de mypes turísticas”, destinará más de S/ 7 millones para cofinanciar alrededor de 70 iniciativas, con subvenciones de hasta S/ 100,000 por proyecto. El objetivo es mejorar la competitividad de los negocios, diversificar la oferta turística y promover un desarrollo más sostenible en los destinos del país.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, lanzó en Arequipa el Concurso Público 2026-II “Turismo Emprende”. Foto: MINCETUR.

El lanzamiento se realizó con la participación de autoridades regionales de Arequipa, donde el titular del sector destacó que el turismo sigue siendo un motor clave de empleo y dinamización económica, especialmente en regiones.

Las inscripciones ya están abiertas y se podrán registrar hasta las 13:00 horas del 17 de julio en la plataforma www.turismoemprende.pe. El envío de propuestas, en tanto, vence el 21 de julio a la misma hora.

El programa está dirigido a empresas registradas en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados o en la base de datos de prestadores no calificados del sector, siempre que operen dentro de un destino turístico.

Desde su creación en 2017, Turismo Emprende ha financiado más de 8,500 emprendedores mediante 12 concursos públicos, con un desembolso acumulado superior a los S/ 150 millones. Solo en Arequipa, 667 negocios turísticos han recibido apoyo entre 2017 y 2025.

Emprendimientos turísticos de Turismo Emprende

Como parte de la actividad en la región, el ministro también visitó dos emprendimientos beneficiados en ediciones anteriores: la Picantería Campestre Laurita Cau Cau, que recibió S/ 61,500 en 2020 para implementar un museo de la chicha, un biohuerto y mejoras digitales; y el hotel El Portal de San Lázaro, que obtuvo S/ 80,000 en 2023 para habilitar un restobar con identidad arequipeña, incorporar una audioguía gastronómica y modernizar su gestión.

Ambos casos fueron presentados como ejemplos de cómo el financiamiento público ha permitido modernizar servicios y mejorar la experiencia turística en la región.