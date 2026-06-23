Promperú reporta que el Perú acumula dos caídas consecutivas en la llega de turistas internacionales ante alza de tickets, a lo que se suman los riesgos por un Fenómeno de El Niño. (Fotos: GEC)
Promperú reporta que el Perú acumula dos caídas consecutivas en la llega de turistas internacionales ante alza de tickets, a lo que se suman los riesgos por un Fenómeno de El Niño. (Fotos: GEC)
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Guadalupe Gamboa
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La recuperación del turismo receptivo en el Perú avanzó a un ritmo más moderado del esperado en los primeros meses del 2026. Entre enero y mayo, el país recibió alrededor de 1.3 millones de visitantes extranjeros, solo un 0.6% más de los que llegaron en el mismo periodo del 2025, informó PromPerú.

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