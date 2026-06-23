Si bien en los primeros tres meses del año la llegada de viajeros al Perú fue impulsada por mercados como China, Australia, Reino Unido y Canadá, la situación comenzó a cambiar a partir del segundo trimestre. El turismo receptivo cayó en 5.7% en abril y en 1.3% en mayo, acumulando dos contracciones consecutivas.

Estas caídas coinciden con un contexto internacional más complejo, marcado por una escalada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente que generaron un incremento del precio del petróleo, lo cual terminó trasladándose a los pasajes aéreos.

Pasajes más caros

El precio promedio de los tickets aéreos a Latinoamérica se han encarecido en 32.8% entre marzo y mayo. En el caso de Perú, se estima que el costo de los boletos a Lima presentan un incremento promedio del 28.3%, mientras que a Cusco subieron en 27.2%, precisó Sol Velásquez, Directora de Promoción de Turismo de PromPerú.

“ Los mayores incrementos de precios hacia nuestro país se han registrado para los mercados de Europa, Asia y Oceanía, donde los tickets hacia Lima y Cusco han aumentado alrededor del 40% a 50%, afectando especialmente los viajes de larga distancia", explicó a Gestión.

"También Perú ha registrado uno de los mayores aumentos regionales en combustible del 43% tras las tensiones internacionales vinculadas al cierre del estrecho de Ormuz. Entonces, el aumento ha generado una mayor cautela en la decisión de viajes. Los viajeros son mucho más sensibles al costo total del desplazamiento”, complementó.

Un costo de pasajes más alto afecta en mayor medida cuando hay problemas de conectividad entre regiones, como el Perú. Por ejemplo, si el propósito del viaje es conocer Machu Picchu, los viajeros tienen que llegar primero a Lima para poder trasladarse a Cusco; y si quieren visitar otra región en avión deben regresar a la capital, lo que implica un mayor gasto.

El turismo receptivo cayó en 5.7% en abril y 1.3% en mayo, acumulando dos contracciones consecutivas.

El escenario de altos precios no solo afecta al Perú sino también a otros países como Chile y Brasil, que redujeron sus llegadas internacionales en 25% y 13%, respectivamente. De hecho, la Organización Mundial del Turismo (OMT) ya redujo recientemente sus perspectivas de crecimiento global.

Aunque a inicios de año la OMT estimaba una expansión de entre 3% y 4%, ahora prevé un crecimiento de entre 1% y 3% debido al impacto de los conflictos internacionales.

En ese contexto, Velásquez indicó que la meta inicial que tenía el Perú de alcanzar cuatro millones de turistas internacionales durante el 2026 podría ser revisada no solo por el alza de precios sino también por un factor climático.

“Estamos en evaluación de estimar (cuántos viajeros internacionales llegarían) porque no teníamos previsto el conflicto y el alza del petróleo. Hay que reajustar esas cifras y ver qué va a pasar. Se está evaluando a través del viceministerio de turismo y comercio exterior para ver exactamente cómo vienen también las cifras en los siguientes meses, teniendo en cuenta que se nos acerca también un Fenómeno de El Niño. Hay que ver cómo van a desempeñarse las regiones”, comentó.

Incluso, se ha reportado un menor flujo a Machu Picchu, el principal destino turístico del país. Entre enero y abril, las visitas de extranjeros a la ciudadela inca cayeron un 4%.

Aun así, PromPerú mantiene expectativas positivas para la temporada alta. La entidad espera que entre junio y agosto se registre una recuperación gradual, apoyada por una eventual estabilización de los precios internacionales del petróleo.

Turistas con más capacidad de gasto

Mientras la recuperación en número de visitantes todavía sigue incompleta, el sector observa una señal positiva en la forma en que ha cambiado el turista internacional luego de la pandemia.

De acuerdo con el estudio del Perfil del Turista Extranjero de PromPerú, en el 2025, el gasto promedio del turista extranjero que llegaba al Aeropuerto Jorge Chávez superó los US$ 1,500, mientras que, antes del 2019, se registraba un gasto promedio de cerca de US$ 1,200.

“Hemos visto que no solamente buscan conocer atractivos turísticos, sino que vienen a vivir experiencias auténticas. El turista de hoy quiere conectarse con la cultura local, con la gastronomía, entender la historia que tiene detrás, la naturaleza. Al ser un turista que se informa más del destino, sí gasta más”, indicó la vocera de PromPerú.

De acuerdo al estudio del Perfil del Turista Extranjero de PROMPERÚ, en el 2025 el gasto promedio del turista extranjero que llegaba al Aeropuerto Jorge Chávez fue de mas de US$ 1,500

Por ello, PromPerú ha orientado parte de su estrategia hacia segmentos de mayor valor agregado. En el caso del turismo de aventura y naturaleza, por ejemplo, los visitantes llegan a gastar 26% más que un turista promedio.

Otros tipos de turismo que vienen priorizando son aquellos especializados en lujo, bienestar, religioso, comunitario, así como los de reuniones y congresos. De hecho, Lima se ha consagrado en el tercer puesto en captar eventos para la ciudad en este último año.

Cabe mencionar que el turista que visita al Perú para asistir a congresos o eventos gasta alrededor de US$ 754 y quienes realizan actividades de aventura, más de US$ 1,900.

Con ello, la funcionaria recordó que las divisas generadas por el turismo ya superaron las cifras prepandemia. El año pasado, los ingresos provenientes del sector ya se ubicaban 12% por encima de los niveles del 2019.

Otras estrategias de Promperú

La apuesta de PromPerú también pasa por reducir la dependencia de Machu Picchu y promocionar otros destinos del país para distribuir mejor el flujo de visitantes y evitar una mayor presión sobre el principal atractivo turístico del país. Como parte de esta estrategia, la entidad viene impulsando con mayor fuerza la Ruta Moche, la Amazonía y Áncash.

“Machu Picchu no va a incrementar tanto en la capacidad porque no nos podemos dar el lujo y malograr el patrimonio. Tenemos que conservarlo. Por eso es importante promocionar otras zonas del Perú. L a diversificación no se va a dar de la noche a la mañana. El posicionamiento de un destino toma aproximadamente tres años a más. Creo que eso es algo importante y el siguiente Gobierno tiene que mantener la estrategia y apoyar otras regiones a que mejoren su accesos ”, sostuvo Velásquez.

En ese sentido, otra tarea pendiente sigue siendo la limitada conectividad entre regiones, que complica hacer recorridos dentro del país en poco tiempo.

“Uno de los factores que ahorita nosotros requerimos con mucha urgencia es una conectividad interregional. Necesitamos aeropuertos internacionales. En muchos países llegan y no tienen que pasar por la capital, van directamente al lugar de destino. Por otro lado, también está el mejoramiento de la infraestructura en vías terrestres”, indicó.

Además de la diversificación, PromPerú también viene trabajando en nuevas campañas para posicionar a Lima como un destino de “escapadas cortas”. Gastronomía, cultura, vida nocturna, conciertos y compras forman parte de la estrategia dirigida, especialmente, a viajeros de países cercanos, con el fin de que la capital deje de ser solo una ciudad de paso y se convierta en un destino por sí misma.