Para el BCRP, el impacto del conflicto en Medio Oriente no cambia las proyecciones de crecimiento mundial, pues existen factores que están compensando las presiones negativas. (Foto: Reuters)
Para el BCRP, el impacto del conflicto en Medio Oriente no cambia las proyecciones de crecimiento mundial, pues existen factores que están compensando las presiones negativas. (Foto: Reuters)
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Redacción Gestión
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Pese al golpe generado por el , las perspectivas para la economía mundial se mantienen estables para este año, por lo que se alcanzaría un crecimiento de 3.1%, informó el .

Según el último Reporte de Inflación (RI) del BCRP, a pesar de los choques, estos han sido parcialmente compensados por tres factores principales: el dinamismo de las industrias vinculadas a la inteligencia artificial, la transición energética y el impulso de políticas fiscales expansivas en distintas economías.

Se espera que el precio [del petróleo] siga cayendo en los próximos meses de mantenerse este acuerdo. Pero, va a tomar algún tiempo que regrese a los niveles preconflicto con Irán, básicamente porque algunos países tienen que recuperar su nivel de producción y [se tienen que movilizar] los barcos petroleros en espera. Al final se espera que gran parte de esta subida se corrija. Es una buena noticia para la inflación. no solo del Perú, sino en todo el mundo”, comentó el presidente del BCRP, Julio Velarde.

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El reporte muestra que el impacto por los precios de la energía golpeará principalmente a las economías de Europa y Japón, evidenciándose en sus datos del primer semestre.

Sin embargo, en el promedio del esto será compensado por los avances proyectados para Estados Unidos y China, con crecimientos de 2.2% y 4.5%, respectivamente, para el 2026.

Este 2026 el PBI alcanzaría un crecimiento de 3.1%, indica BCRP.
Este 2026 el PBI alcanzaría un crecimiento de 3.1%, indica BCRP.

En cuanto a las tasas de interés, el BCRP recordó que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ha dado señales de que estas podrían mantenerse altas por más tiempo. Esto debido a que la inflación en ese país sigue siendo un tema de preocupación, lo que ha llevado a otros bancos centrales en el mundo a adoptar medidas más estrictas para controlar los precios.

Por otro lado, indicaron que las perspectivas para los metales siguen resultando positivas, especialmente para el cobre, que llega a un precio de US$ 6.09 por libra. Su demanda está creciendo por la construcción de centros de datos para inteligencia artificial y por la transición hacia energías más limpias en el mundo.

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