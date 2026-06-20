Pese al golpe generado por el conflicto en Medio Oriente, las perspectivas para la economía mundial se mantienen estables para este año, por lo que se alcanzaría un crecimiento de 3.1%, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según el último Reporte de Inflación (RI) del BCRP, a pesar de los choques, estos han sido parcialmente compensados por tres factores principales: el dinamismo de las industrias vinculadas a la inteligencia artificial, la transición energética y el impulso de políticas fiscales expansivas en distintas economías.

Estas perspectivas también tienen en cuenta los anuncios del fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que generó una reversión en los precios del petróleo y contribuyó a moderar el impacto inflacionario global.

“Se espera que el precio [del petróleo] siga cayendo en los próximos meses de mantenerse este acuerdo. Pero, va a tomar algún tiempo que regrese a los niveles preconflicto con Irán, básicamente porque algunos países tienen que recuperar su nivel de producción y [se tienen que movilizar] los barcos petroleros en espera. Al final se espera que gran parte de esta subida se corrija. Es una buena noticia para la inflación. no solo del Perú, sino en todo el mundo”, comentó el presidente del BCRP, Julio Velarde.

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El reporte muestra que el impacto por los precios de la energía golpeará principalmente a las economías de Europa y Japón, evidenciándose en sus datos del primer semestre.

Sin embargo, en el promedio del PBI mundial esto será compensado por los avances proyectados para Estados Unidos y China, con crecimientos de 2.2% y 4.5%, respectivamente, para el 2026.

Este 2026 el PBI alcanzaría un crecimiento de 3.1%, indica BCRP.

En cuanto a las tasas de interés, el BCRP recordó que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ha dado señales de que estas podrían mantenerse altas por más tiempo. Esto debido a que la inflación en ese país sigue siendo un tema de preocupación, lo que ha llevado a otros bancos centrales en el mundo a adoptar medidas más estrictas para controlar los precios.