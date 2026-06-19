En los últimos cinco años, el Perú no logró aprovechar las condiciones económicas favorables debido a la inestabilidad política y a los problemas del Estado en el manejo macroeconómico, señaló Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCRP).

Durante la presentación del Reporte de Inflación de junio, Velarde señaló que el Perú tenía condiciones para crecer más, en un contexto de elevados precios de exportación, pero que los constantes cambios de autoridades terminaron afectando la ejecución de inversiones .

“Lo que afectó la estabilidad fue el cambio continuo de ministros. Ya no recuerdo cuántos ministros de Economía o de otros sectores ha habido este año porque es difícil recordarlo. Los proyectos de inversión que estaban tramitándose comenzaron a ser completamente retrasados, nadie sabía con quién conversar porque el funcionado con el que había conversado antes cambiaba a los pocos meses y ciertamente nos ha impactado (…) Ciertamente no han sido buenos años estos últimos, esperemos que mejore la situación”, dijo a Gestión.

Velarde indicó que la economía peruana ha mostrado una recuperación reciente impulsada por factores externos favorables. Con ello, la inversión privada creció 10% en 2025 y avanzó 13.2% en el primer trimestre de este año.

Sin embargo, consideró que esos resultados pudieron haber sido mayores en un escenario de mayor estabilidad.

“Esto ha sido impulsado por los términos de intercambio. Probablemente en otras circunstancias hubiéramos podido aprovechar mucho mejor este crecimiento”, señaló.

Julio Velarde, presidente del BCRP, indicó que el potencial de crecimiento para el Perú era mayor, pero no se concretó en gran parte por la inestabilidad y por un manejo macroeconómico inadecuado.

Cabe mencionar que el último reporte del BCRP proyecta que los términos de intercambio alcancen en 2026 el nivel más alto desde que existen registros, impulsados por el aumento de los precios de exportación, especialmente de minerales como el cobre y el oro.

En ese sentido, el titular del BCRP recordó que en anteriores períodos de altos precios de exportación el país acumuló recursos en el Fondo de Estabilización Fiscal, lo que fortaleció su posición para enfrentar eventuales crisis, pero ahora el manejo de las cuentas fiscales es distinto.

“Ahora lo que ha habido es un fuerte incremento del gasto corriente. Un periodo anterior, el del 2006, más bien se puso un tope al gasto corriente y lo que creció fue inversión pública y hubo superávit fiscal”, recordó.

Expectativas ante el próximo gobierno

Ante un balance del último quinquenio poco ideal, el BCRP mantiene una posición cautelosa respecto al impacto que tendrá el próximo gobierno sobre la economía.

Pero, Velarde consideró que existe espacio para que la economía crezca por encima de las proyecciones oficiales -de 3.4% para el cierre del 2026 y de 3.2% para el 2027- si se mantienen condiciones de estabilidad y se observa un mejor manejo de la nueva gestión .