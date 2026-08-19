Durante el evento “Perspectivas: Inteligencia Artificial en Acción” organizado por diario Gestión, Luis Caro, líder de IA y Nube de AWS para Latinoamérica, explicó que el nuevo cambio está relacionado con la incorporación de agentes de IA que, a diferencia de un chat, son capaces de trabajar de manera continua, usar información y herramientas disponibles en una organización y ejecutar tareas con un objetivo determinado.

“La inteligencia artificial hoy en día está jugando una nueva revolución comparable al de la computadora personal. En todo el mundo tenemos empresas que están utilizando los agentes para revolucionar, para innovar”, comentó.

Un ejemplo de aplicación de estos agentes en las empresas está en las cuentas por pagar. Con esta tecnología se podría usar agentes para decidir cuándo conviene pagar a cada proveedor -de inmediato o a 30, 60 o 90 días- y optimizar su flujo de caja.

Otro caso mencionado es el de Alexa Shopping, un agente integrado en la web de Amazon que utiliza el catálogo de la plataforma para ayudar al usuario a decidir una compra y puede revisar la evolución de precios de los productos, así como generar alertas cuando el precio baje y hacer compras programadas automáticamente.

Hay tres etapas para la integración de esta tecnología en las organizaciones: adopción, construcción y ecosistema. Esto implica que el uso en las empresas puede darse mediante agentes que ya están disponibles en el mercado, y luego desarrollando tus propias soluciones.

Con esto, la siguiente fase en una organización es tener “un ecosistema sano donde estos agentes se integren y hagan tareas aún más complejas y más avanzadas interactuando entre ellos”.

De hecho, las proyecciones apuntan a una mayor incorporación de esta tecnología en las empresas. Según citó Caro, al 2028 se espera que un 33% del software incorporará tendrá incorporados agentes de IA que puedan tomar decisiones autónomas.

Pero, la incorporación de esta tecnología no debería ser solo reemplazar con agentes cada una de las tareas que actualmente realizan los trabajadores. La implementación adecuada requiere un cambio de mentalidad.

“Para poder hacer eso de manera exitosa necesitamos cambiar la forma de pensar, el ‘mindset’. Muchas veces cuando se usa agentes existentes o cuando se desarrollan agentes propios, siempre tratamos de tomar el proceso de negocio existente, en vez de simplemente modernizarlo. Es necesario cambiar la mente, pensar en grande y reinventar el proceso”, sostuvo.

Teniendo en cuenta casos analizados en la región, Caro sostuvo que esta aplicación puede ayudar no solo con gestiones internas de la empresa o resolución de casos de atención al cliente, sino también a la reducción de costos en el negocio. En ese contexto, resaltó que los agentes de IA está llevando a un momento clave en la industria y “ Perú se encuentra en un punto de inflexión interesante ”, pero debe comenzar a actuar.