Las empresas avanzan en el uso de agentes de IA para automatizar procesos, reducir costos y mejorar sus operaciones, indica Amazon Web Services. (Imagen libre de Magnific)
Las empresas avanzan en el uso de agentes de IA para automatizar procesos, reducir costos y mejorar sus operaciones, indica Amazon Web Services. (Imagen libre de Magnific)
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Guadalupe Gamboa
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La aplicación de la inteligencia artificial (IA) en las empresas ya no se limita solo a automatizar tareas como la generación de textos o resolución de consultas, sino que ahora avanza hacia sistemas con mayores capacidades para intervenir en los procesos, resaltó Amazon Web Services (AWS).

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