Según EY, el 88% de los Chief Data Officers modificó sus responsabilidades ejecutivas tras la irrupción de la IA generativa. (Foto: archivo)
Según EY, el 88% de los Chief Data Officers modificó sus responsabilidades ejecutivas tras la irrupción de la IA generativa. (Foto: archivo)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

La irrupción acelerada de la inteligencia artificial generativa descolocó la agenda de la alta dirección. La urgencia por capturar eficiencias operativas puso la lupa sobre el activo más valioso de las corporaciones: los datos. En este contexto, la función del Chief Data Officer (CDO) —o su versión evolucionada, el CDAIO (Chief Data & AI Officer)— dejó de ser un rol puramente técnico para convertirse en un articulador estratégico del negocio.

TE PUEDE INTERESAR

Perú lidera la región en amenazas digitales: ¿qué está fallando?
Empresas ya adoptan la IA: el reto ahora es gobernarla
Alaya Capital alista un fondo más grande y refuerza su apuesta por Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.