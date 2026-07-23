La apuesta llega en un momento de fuerte crecimiento para la compañía. Defontana registra una expansión de entre 60% y 70% en lo que va de 2026, impulsada por la incorporación de nuevos clientes y una mayor demanda de soluciones de gestión empresarial. En ese contexto, la firma viene identificando cambios relevantes en la forma en que las empresas peruanas operan e invierten en tecnología.

La estrategia de la firma también contempla incorporar inteligencia artificial a sus servicios de soporte para automatizar consultas y optimizar la atención a clientes. (Foto: Apoyo/ referencial)

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Defontana transformará su ERP con agentes de IA

Uno de los principales focos de Defontana para 2026 será profundizar la incorporación de inteligencia artificial en su plataforma de gestión empresarial. La compañía, que proyecta cerrar el año con un crecimiento de entre 80% y 100%, busca evolucionar hacia un ERP “100% agéntico”, incorporando agentes capaces de analizar información, generar recomendaciones y ejecutar tareas para los usuarios.

Actualmente, ya cuenta con agentes operativos en los módulos de compras y recursos humanos, mientras que durante el tercer trimestre prevé liberar nuevas funcionalidades para las áreas de ventas y contabilidad.

Además de los módulos de gestión, Defontana prevé incorporar inteligencia artificial a sus servicios de soporte. Según explicó Rigoberto Caballero, Country Manager de Defontana Perú, la meta es avanzar hacia un modelo en el que los agentes asuman un papel cada vez más relevante dentro de las organizaciones, realizando análisis y apoyando la toma de decisiones de los usuarios.

Las medianas empresas son las que muestran una mayor disposición a invertir en inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar su productividad y eficiencia operativa. (Imagen: Freepik)

Perú lidera el interés por la inteligencia artificial

Perú se posiciona como uno de los mercados con mayor interés por la inteligencia artificial dentro de las operaciones de Defontana. Según una encuesta realizada por la compañía, el país registra una adopción de IA de 46%, superando a Chile, Colombia y México. Para Rigoberto Caballero, este resultado refleja una mayor conciencia sobre el valor de estas tecnologías, especialmente entre las medianas empresas, que hoy muestran una mayor disposición a destinar presupuesto para su implementación.

Sin embargo, el ejecutivo advierte que aún existe una brecha entre el interés y la ejecución. En promedio, las empresas destinan entre 8% y 10% de sus ingresos a soluciones ERP y tecnología para sus procesos de gestión, aunque todavía persisten desafíos para acelerar la adopción de inteligencia artificial. “En Perú hay mucho interés, pero falta ejecutar la inversión”, señaló Caballero, quien destacó que estas herramientas pueden incrementar la productividad hasta cinco veces cuando se implementan adecuadamente.

Empresas peruanas migran hacia plataformas integradas de gestión

Las empresas peruanas atraviesan una etapa de mayor madurez digital, marcada por la migración desde Excel y sistemas fragmentados hacia plataformas integradas de gestión. Según Rigoberto Caballero, hace apenas cuatro años era común que incluso compañías medianas administraran gran parte de sus operaciones mediante hojas de cálculo, mientras que hoy demandan soluciones que integren contabilidad, ventas, inventarios, recursos humanos y facturación en un solo sistema. “Antes, incluso empresas medianas llevaban todo en Excel; hoy ya están en una etapa más madura, usando ERP”, afirmó.

Para Caballero, una de las principales oportunidades de mejora en las empresas peruanas sigue siendo la integración de información. Muchas aún operan con sistemas fragmentados y recurren a Excel para consolidar datos, una práctica que genera demoras, aumenta el riesgo de errores y expone información sensible. En ese contexto, destacó que la pandemia aceleró la adopción de plataformas en la nube, permitiendo gestionar operaciones desde cualquier lugar y reemplazar sistemas instalados por soluciones web más seguras, escalables e integradas.

Las empresas priorizan software adaptado a Perú

La adaptación a la normativa local gana relevancia en la elección de software empresarial. Según Caballero, parte del crecimiento del ticket promedio de Defontana —que aumentó entre 30% y 40% en los últimos dos años hasta bordear los US$3,000 anuales— responde a que más empresas buscan soluciones robustas adaptadas a las exigencias del mercado peruano. “Hemos detectado oportunidades frente a competidores robustos extranjeros que no están localizados a la normativa peruana”, señaló.

Para atender esa demanda, Defontana cuenta con un equipo de ingeniería dedicado exclusivamente al desarrollo de su producto para Perú y especialistas locales encargados de la implementación y capacitación de clientes. La compañía también opera como Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE) para la facturación ante la SUNAT y destaca certificaciones como la ISO 27001. “Todos los que capacitan a nuestros clientes son contadores que trabajan full time en Perú”, afirmó Caballero.