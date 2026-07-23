La compañía busca evolucionar hacia un ERP "100% agéntico", incorporando agentes de inteligencia artificial capaces de analizar información, generar recomendaciones y ejecutar tareas para los usuarios. (Imagen: Freepik)
La compañía busca evolucionar hacia un ERP "100% agéntico", incorporando agentes de inteligencia artificial capaces de analizar información, generar recomendaciones y ejecutar tareas para los usuarios. (Imagen: Freepik)
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Sandra Reyes
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En un contexto donde las empresas peruanas aceleran su transformación digital, la chilena Defontana, especializada en software de gestión empresarial en la nube, prepara una nueva etapa de crecimiento en el país para 2026 y 2027. La compañía, con cerca de 14 años de operaciones en Perú, apuesta por la inteligencia artificial y nuevas soluciones para responder a las nuevas demandas del mercado empresarial. ¿Qué novedades alista?

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