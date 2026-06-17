"Algunas personas argumentan que debemos aceptar todo lo que nos ofrece la tecnología porque es la fuente del crecimiento económico".
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Financial Times
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La semana pasada me pregunté si la inteligencia artificial (IA) es una burbuja, una bendición o una maldición. Mis respuestas fueron, en orden: hasta cierto punto, sí, y sí”. Ahora yo quiero analizar más a fondo la última pregunta, sobre las “maldiciones”. Los temas que voy a considerar son: ¿cuán peligrosa es la IA?; ¿qué debemos hacer para contenerla?; y ¿funcionará alguna forma de regulación? Mis principales conclusiones serán que definitivamente es peligrosa, que sin duda deberíamos intentar regularla y que, sin embargo, con toda probabilidad, el intento fracasará.

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