Para Engie Energía Perú, el 2026 se perfila como un año de inversiones. Además de haberse adjudicado la buena pro para desarrollar cuatro proyectos de transmisión eléctrica bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) por US$ 230.8 millones, la empresa también contempla nuevas obras en la central hidroeléctrica Quitaracsa I (Áncash).

En detalle, la filial local de la compañía multinacional presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) para ampliar los componentes auxiliares de la central hidroeléctrica Quitaracsa I, en la zona del embalse Shapiringo.

La iniciativa demandaría una inversión de S/ 3.86 millones (US$ 1.15 millones) .

Central hidroeléctrica Quitaracsa I, ubicada en Áncash. Engie prevé ampliar componentes auxiliares en la zona del embalse Shapiringo. Foto: Andina

Las obras que planea ejecutar Engie en Áncash

De acuerdo con el referido ITS, las obras previstas están orientadas principalmente a reforzar la operación y el mantenimiento de la central hidroeléctrica.

En detalle, la iniciativa plantea incorporar ciertos componentes. Uno de ellos es un patio de almacén temporal de residuos sólidos (PAT), que ocuparía un área de 24 metros cuadrados (m2). El espacio estaría dividido en dos zonas, una para residuos peligrosos y otra para residuos no peligrosos, con el objetivo de mejorar las condiciones para su almacenamiento temporal.

El segundo componente corresponde a una nueva caseta para un banco de baterías. La instalación contará con 300 baterías de 2 voltios de corriente continua (VDC) y 500 amperios-hora (Ah), conectadas a un rectificador. Este sistema permitirá mantener hasta 12 horas el respaldo de energía de una de las bombas del sistema de drenaje, con una potencia de 30 HP (caballos de fuerza) de corriente continua.

La caseta ocupará, explicó el ITS, un área aproximada de 12.25 m² y contará además con una losa y un techo de concreto. Estas estructuras estarán destinadas a soportar y proteger el banco de baterías y los equipos asociados.

El tercer componente será un sistema de respaldo de comunicación, que se instalará en dos zonas: San Mateo y el área del generador del embalse Shapiringo. En San Mateo, se contempla un gabinete de comunicación, dos antenas satelitales y una antena de radioenlace. En la zona del generador, se instalarán otro gabinete de comunicación y una antena de radioenlace.

La empresa señaló que este sistema permitirá contar con una alternativa de comunicación ante eventuales fallas y mantener la transmisión de información necesaria para la operación del embalse, como niveles, caudales, estados de compuertas y alarmas.

El proyecto de Engie contempla la construcción de una caseta para un banco de baterías y un sistema de respaldo de comunicación para apoyar la operación del embalse. Foto: GEC.

Etapas de ejecución y vida útil

La ejecución de los tres componentes previstos por Engie se desarrollará por etapas, de acuerdo con el cronograma incluido en el ITS. En concreto, se contemplan actividades de planificación, construcción, operación y mantenimiento, además de una etapa de abandono al término de su vida útil.

En la fase de construcción se considera, entre otras actividades, la preparación de las áreas, el montaje del PAT, la construcción de la estructura para el banco de baterías y la instalación del sistema de respaldo de comunicación, que incluye gabinetes, antenas satelitales y antenas de radioenlace.