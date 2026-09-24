En 2025, las utilidades de las empresas listadas en la BVL crecieron 34% y este año se espera un incremento de aproximadamente 43% a 45%, refiere Guzmán. Composición: Gestión
En 2025, las utilidades de las empresas listadas en la BVL crecieron 34% y este año se espera un incremento de aproximadamente 43% a 45%, refiere Guzmán. Composición: Gestión
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Bolsa de Valores de Lima (BVL) todavía tiene espacio para avanzar, pese al fuerte crecimiento que registra en el año y a los riesgos que enfrenta la economía peruana por el Fenómeno El Niño y la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos.

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