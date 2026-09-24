Así lo señala el gerente general de Credicorp Capital SAB, Daniel Guzmán, quien comentó en entrevista con Gestión los factores que vienen impulsando las acciones peruanas y aquellas que tienen mejores perspectivas.-¿Cómo evalúa el desempeño reciente de la BVL?

La bolsa peruana está yendo bien. Este año ha subido alrededor de 36% y todavía esperamos terminar con aproximadamente 40%, entre apreciación de capital y dividendos.

-¿A qué responde esta evolución positiva?

Tiene que ver con los buenos resultados de las empresas peruanas que cotizan en bolsa. Después de la pandemia, las empresas trabajaron mucho en su estructura de gastos y costos porque los ingresos no venían. Después, los ingresos regresaron y los gastos se mantuvieron bajo control. Eso hizo que las utilidades de las compañías vinieran muy bien en los últimos años.

-¿Cuánto crecen las utilidades de estas compañías?

En 2025, las utilidades de las empresas listadas en la BVL crecieron 34% y este año esperamos un incremento de aproximadamente 43% a 45%. Esto hace que, cuando uno ve el precio de las acciones, entienda por qué han subido y vea sustento y fundamento. Estamos tranquilos con cómo viene rindiendo la bolsa y creemos que todavía tiene espacio para seguir caminando.

-¿El avance acumulado hace que el inversionista deba ser más selectivo?

Sí. Ahora, más que ver a la bolsa como un todo, hay que buscar bien en qué sectores entrar para aprovechar lo que queda.

El Niño

-¿Qué impacto puede tener el Fenómeno El Niño sobre la economía y la bolsa?

El Niño nos va a golpear de todas maneras. Ya llegó y se espera que el impacto más fuerte sea hacia finales de año e inicios del próximo. Dependiendo de la intensidad del fenómeno, nos puede golpear desde un punto del PBI hasta dos puntos en un escenario extremo.

-¿Qué tan extenso sería este golpe?

Lo hemos vivido antes, es un fenómeno duro que afecta sobre todo al norte y al sur del país. Hay sectores que se van a golpear, pero va a ser algo temporal, entre noviembre y enero del 2027. Después vemos que regresan los buenos fundamentos que tenemos en la economía peruana.

Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital Bolsa.

-¿El impacto sobre la BVL también se vería en ese periodo?

Sí, todavía faltan unos meses para ver el golpe completo. Lo que vemos es un aplazamiento en la curva de crecimiento. Tenemos empresas que están generando más utilidades que otros años, pero hay un Niño que las va a afectar un poco. Vamos a seguir viendo un crecimiento en la bolsa, pero la pendiente va a ser un poquito menor.

-¿En qué sectores de la BVL se sentiría más este impacto?

Inicialmente, en lo que está amarrado a la demanda interna. Banca va a tener algún impacto, también infraestructura. Creo que esos son los sectores que más van a verse afectados. Aunque, pasado el fenómeno, sectores como el cementero y de construcción pueden mostrar un avance rápido.

Tasa Fed

-¿Qué efecto tienen las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la bolsa limeña?

Estábamos acostumbrados a una Fed muy estable, que anunciaba su tasa y el mercado sabía y entendía lo que venía. Pero este año es muy particular. Al principio pensábamos que iba a bajar la tasa; después, en algún momento, pensábamos que íbamos a cerrar sin movimientos. Y ahora acaba de subir y se esperan una o dos subidas más.

-¿Qué llevó a la subida de tasas de la Fed?

Es para defender la inflación. Hoy tenemos precios del petróleo muy altos. Una subida de las tasas de la Fed puede tener un impacto mayor al que teníamos previsto inicialmente.

-¿Esto podría modificar la proyección de crecimiento de la BVL?

Puede ser si se dan más sorpresas. Por el momento, este crecimiento de 40% está recogiendo un escenario base de esas dos subidas. Estamos viendo que a los inversionistas institucionales les están gustando mucho los mercados emergentes: ven oportunidades, buenas tasas y mejores perspectivas. Perú vuelve a estar de moda. Sin embargo, hay que monitorear seguido lo que está pasando con la Fed.

-¿Qué otros factores de riesgo están monitoreando?

Los más importantes son el Fenómeno El Niño, que es muy relevante en Perú, y la inflación, que tiene que ver con el precio del petróleo y las tasas de la Fed.

Alternativas

-¿Qué acciones siguen entre sus principales preferencias?

Los precios mundiales están altos, sobre todo el cobre y el oro. Los nombres que más nos gustan relacionados con estos metales, que creemos que se van a mantener en buenos niveles, son Minsur y Buenaventura.También nos gusta Cementos Pacasmayo, que está en negociación para ser comprada por Holcim. Ha subido el precio de su acción, pero todavía puede aumentar más y se va a ver beneficiada con El Niño. Y, finalmente, InRetail.

La asesoría bursátil en provincia ha generado mayor dinamismo en regiones como Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco.

Crece interés de inversionistas de provincia

El segmento de inversionistas retail se viene sofisticado. En este escenario, Credicorp Capital mantiene su apuesta por la asesoría bursátil presencial en provincias a la par de los canales digitales.

Su plataforma de e-trading cuenta con más de 8,000 clientes activos y opera en alianza con la Bolsa de Valores de Lima. Daniel Guzmán señala que la asesoría bursátil en provincia ha generado mayor dinamismo en regiones como Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco.

Asimismo, detalla que la negociación diaria en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) pasó de alrededor de US$ 15 millones el año pasado a unos US$ 23 millones actualmente.

El ejecutivo señaló que el incremento viene acompañado de una mayor participación tanto de inversionistas retail como institucionales, además de un mayor interés de inversionistas extranjeros por los activos peruanos.