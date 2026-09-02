Tasas de interés en el sistema financiero dependen de las políticas monetarias. (Composición: Gemini)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Un acentuado ‘sell off’ o venta a gran escala de títulos de deuda –bonos– que emiten los gobiernos para financiarse se desató en los mercados, ante el repunte de los precios del petróleo en todo el mundo, ¿qué consecuencias tiene?

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