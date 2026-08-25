El fenómeno de El Niño 2026-2027, de acuerdo a varios expertos, no tendrá parangón a nada registrado desde hace más de 150 años. (Foto: El Comercio/composición)
El fenómeno de El Niño 2026-2027, de acuerdo a varios expertos, no tendrá parangón a nada registrado desde hace más de 150 años. (Foto: El Comercio/composición)
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Redacción Gestión
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Ante circunstancias que pueden afectar transitoriamente la capacidad de pago de empresas y personas naturales con buen comportamiento crediticio, la informa que las empresas del sistema financiero están facultadas a ciertas acciones, ¿de qué se trata?

Las entidades financieras pueden modificar las condiciones originales de los contratos, adecuándolas a los nuevos flujos de ingresos esperados del deudor.

En ese sentido, la SBS, mediante oficio múltiple enviado a las entidades financieras, ha establecido disposiciones que buscan brindar flexibilidad temporal a los deudores que puedan enfrentar dificultades para pagar sus , permitiendo modificar sus cronogramas de pago, sin afectar su calificación crediticia.

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Estas modificaciones contractuales no serán consideradas refinanciaciones, siempre que respondan a eventos excepcionales y temporales, no deriven de un deterioro permanente de la capacidad de pago y cumplan con los criterios y condiciones establecidos en el referido oficio.

La SBS, mediante oficio múltiple enviado a las entidades financieras, ha establecido disposiciones que buscan brindar flexibilidad temporal a los deudores. | Foto: Andina
La SBS, mediante oficio múltiple enviado a las entidades financieras, ha establecido disposiciones que buscan brindar flexibilidad temporal a los deudores. | Foto: Andina

Entre dichos criterios se consideran la evaluación individual del deudor, su clasificación de riesgo —Normal o Con Problemas Potenciales—, el número máximo de días de atraso del , los límites aplicables a la extensión del plazo original y el número de reprogramaciones, entre otros aspectos, diferenciando su aplicación según se trate de .

“Como parte de las coordinaciones para la adopción de medidas ante el posible impacto del , hemos venido trabajando con el ministerio de la Producción y nos hemos reunido con el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y con el equipo técnico del MEF”, dijo Sergio Espinosa, Superintendente de Banca, Seguros y AFP.

En ese sentido, el oficio múltiple incorpora flexibilizaciones adicionales a los criterios antes señalados, orientadas específicamente a atender a los deudores afectados por declaratorias de estado de emergencia regional y sectorial.

El FEN ya viene afectando la producción agrícola y pesquera. Foto: ANDINA/Autor: Vidal Tarqui
El FEN ya viene afectando la producción agrícola y pesquera. Foto: ANDINA/Autor: Vidal Tarqui

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