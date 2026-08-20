Información. Espinosa destaca que se cuenta con datos suficientes que permiten medir los efectos de la alteración climática. Fotos: Joel Alonzo/GEC
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Ante el daño que viene causando el fenómeno de El Niño, la SBS sostiene conversaciones y coordinaciones con varias entidades de los sectores público y privado, ¿qué emprenderán?

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