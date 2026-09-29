La presidenta Keiko Fujimori cuestionó nuevamente al Congreso por la demora en la evaluación del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y sostuvo que el Parlamento está “poniendo a prueba” la paciencia del Gobierno.

Durante la inauguración de obras de defensa ribereña en los ríos Chico y Matagente, en Chincha, la mandataria señaló que espera que este martes haya “noticias positivas” respecto al pedido y remarcó que las medidas planteadas buscan enfrentar problemas que considera urgentes, principalmente la criminalidad y el fenómeno El Niño.

“Tenemos dos grandes problemas de urgencia, el FEN y la delincuencia. Se ha presentado un pedido de facultades al Congreso de la República, llevan cuatro semanas y hasta ahora nada, están poniendo a prueba nuestra paciencia”, afirmó durante la actividad oficial.

Fujimori sostuvo que el pedido no debe ser entendido como una solicitud en beneficio del Gobierno, sino como un mecanismo para adoptar medidas frente a la inseguridad. En esa línea, dijo que el Ejecutivo seguirá respetando las instituciones y el marco democrático.

“Esto no se trata del Gobierno, se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor esta lacra, a esta delincuencia”, señaló.

“Tomaremos todas las medidas necesarias”

La jefa de Estado aseguró que, independientemente de la decisión del Congreso sobre las facultades, su administración continuará adoptando medidas contra la criminalidad.

“También le decimos a la población que tomaremos todas las medidas necesarias para enfrentar este flagelo, nos otorguen o no nos otorguen facultades, todo dentro del marco democrático, por supuesto”, sostuvo.

La mandataria aseguró que su Gobierno continuará tomando medidas contra la criminalidad, incluso si el Congreso no aprueba la delegación de facultades. Foto: Presidencia.

Más adelante, indicó que, si la respuesta del Parlamento es negativa, el Ejecutivo recurrirá a las alternativas que permita el ordenamiento constituciona l.

“Si es que la respuesta es negativa, abriremos todos los caminos necesarios para enfrentar los flagelos de la delincuencia y la criminalidad”, manifestó.

La presidenta añadió que “el ser respetuosos e institucionales no es una muestra de debilidad, significa respetar nuestras leyes y Constitución”, afirmó.

Cambios en la Policía y el sistema penitenciario

Fujimori también enumeró algunas de las medidas que, según dijo, ya viene implementando su administración en materia de seguridad.

“Ya se ha hecho un cambio en la directiva de la Policía Nacional, se ha hecho un cambio en los mandos generales, se ha hecho un cambio en el instituto penitenciario”, señaló.

Asimismo, informó sobre la remoción del director del centro penitenciario El Milagro y sostuvo que los cambios en las instituciones vinculadas con la seguridad “están viniendo”.

La mandataria también destacó la cooperación internacional frente al crimen organizado. Según indicó, el Gobierno viene recibiendo información del FBI y trabajando con otros países debido al carácter transnacional de las organizaciones criminales.

“Hoy ustedes ven que hay capturas no solo de delincuentes peruanos sino de bandas criminales internacionales”, afirmó, al mencionar la captura de “El Pulpo” en Bolivia.

Pedido de facultades

El Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto para obtener facultades legislativas por 120 días en ocho materias, que comprenden 66 medidas. Entre ellas se encuentran seguridad ciudadana, materia penal y policial, asuntos laborales, desarrollo productivo, régimen tributario, modernización del Estado, vivienda y saneamiento, entre otras.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inicia este martes el debate del predictamen sobre la solicitud. El documento recomienda no aprobar y enviar al archivo la propuesta del Gobierno. La discusión continuará hasta el miércoles 30 de septiembre.

Fujimori insistió en que el Ejecutivo estará atento a la decisión que adopten los parlamentarios. “Creo que es importante que los parlamentarios puedan tomar hoy una decisión”, sostuvo.

“Lo que quiero que quede bien claro es que se hará siempre dentro del marco de la Constitución y el único golpe que habrá será contra la criminalidad”, añadió.