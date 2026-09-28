El senador de Juntos por el Perú, Víctor Cutipa, expresó su rechazo a la posibilidad de aprobar el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

En ese sentido, argumentó que no existan garantías de que las facultades sean utilizadas para legislar de manera objetiva.

“Entiendo que en estos días debe estar tomándose una decisión en el Pleno de Constitución de la Cámara de Diputados, más allá del pronunciamiento que, en el caso nuestro como senadores, no estamos de acuerdo con que se deleguen facultades. Pero será el Pleno quien decida en una primera oportunidad que se apruebe un dictamen favorable. Es un tema técnico”, indicó a Exitosa.

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Víctor Cutipa. (Foto: Andina)

Cutipa señaló que la decisión inicial deberá ser tomada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y, luego, corresponderá al Pleno pronunciarse sobre el dictamen que se elabore.

“Lo hemos discutido en la bancada de senadores: el Gobierno de la señora Fujimori no garantiza que con esta delegación de facultades se va a legislar de manera objetiva”, manifestó.

Por otra parte, Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, confirmó que ya se tiene el dictamen sobre el pedido de facultades y que mañana, martes, sesionará la Comisión de Constitución.

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Gobierno no necesita pedir facultades legislativas

Víctor Cutipa también cuestionó la necesidad de recurrir a una delegación de facultades cuando el oficialismo cuenta con representantes en la Cámara de Diputados que podrían presentar iniciativas legislativas directamente.

“Más aún que ellos cuentan con 41 diputados, que creo que en este tiempo, si se hubiera ingresado la iniciativa legislativa a través de ellos, ya se hubiera tenido una decisión”, expresó.

Dicho cuestionamiento se suma a las posiciones expresadas previamente por su bancada frente al pedido. Anteriormente, el senador ya había señalado que Juntos por el Perú no consideraba necesario reunirse con el premier Luis Galarreta para abordar el tema.