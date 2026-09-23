Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución, señaló que esta semana se culminará el dictamen sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Foto: Andina.
Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución, señaló que esta semana se culminará el dictamen sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La Comisión de Constitución prevé culminar esta semana el dictamen sobre el , pese a que el plazo reglamentario de 15 días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud ya venció.

La presidenta del grupo de trabajo, Giannina Avendaño, explicó que el equipo técnico se encuentra consolidando los informes remitidos por las distintas comisiones del Congreso que fueron consultadas sobre las materias incluidas en el pedido del Gobierno.

“Hasta la semana pasada hemos recibido los informes de las diferentes comisiones del Congreso, a las cuales se les requirió opinión, y ese proceso de consolidación de la información, procesamiento, se está dando en estos días”, señaló la legisladora a su salida de una audiencia ciudadana.

Avendaño sostuvo que el objetivo es utilizar esta semana para contar con un documento terminado y sustentado antes de convocar a los integrantes de la comisión a una sesión.

Cinco diputados de Renovación Popular acudieron a la unidad policial para solicitar información sobre el caso y conocer el trabajo de inteligencia contra el terrorismo. Foto: Andina.
Cinco diputados de Renovación Popular acudieron a la unidad policial para solicitar información sobre el caso y conocer el trabajo de inteligencia contra el terrorismo. Foto: Andina.

Según explicó, la intención es que los diputados cuenten con los elementos necesarios para desarrollar un debate “alturado y con argumentos necesarios” cuando el dictamen sea puesto a consideración del grupo de trabajo.

Fuerza Popular prepara informe en minoría

Mientras la Comisión de Constitución culmina el documento, la bancada de Fuerza Popular ya adelanta la elaboración de una posición propia .

La diputada Cecilia Chacón indicó que, independientemente de la decisión que adopte la comisión, su agrupación presentará un informe en minoría.

Para ello, señaló que los integrantes de Fuerza Popular vienen sosteniendo reuniones y coordinaciones con otras bancadas y voceros del Congreso.

Entre los grupos con los que han establecido contacto mencionó a representantes de Buen Gobierno y del Partido Cívico Obras.

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